"Тамбов" - "Динамо" Москва: прогноз на матч чемпионата России по футболу

Матч между "Тамбовом" и динамовцами Москвы будет завершать программу XIII тура чемпионата России по футболу

"Тамбов" в рамках РПЛ не проигрывает уже в трех матчах подряд – две ничьи и одна победа. Правда, пять набранных очков не позволили "волкам" сильно отдалиться от зоны стыковых матчей. Подопечные Сергея Первушина только на один балл опережают "Урал".

"Тамбов" с "Динамо" встречался четыре раза и все матчи остались за "бело-голубыми". При этом "волки" сумели забить в ворота столичного клуба только один гол.

© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov Игрок "Тамбова" Георгий Мелкадзе

Что касается динамовцев, то под руководством нового главного тренера – Сандро Шварца, "москвичи" провели два матча в российской премьер-лиге. В столичном дерби "бело-голубые" уступили ЦСКА (1:3), после чего с таким же счетом обыграли "Сочи".

Стоит также отметить, что "Динамо" просто ужасно играет на выезде. В пяти матчах столичный клуб набрал всего четыре очка, благодаря победе над "Уралом" (2:0) и ничьей с "Уфой" (1:1).

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko Футбол. РПЛ. "Динамо" - "Сочи"

В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу "Динамо" можно поставить с коэффициентом 1,78 (против 5,5 у "Тамбова"). Как мне кажется, Шварц постарается сделать все возможное, чтобы прервать неудачную серию "Динамо" в играх на выезде. Тем более, что соперник вполне подходящий. Но ставить на исход я не буду. Только в игре против "Сочи" динамовцы сумели забить три гола. До этого максимум ограничивался двумя мячами. Думаю, что и на сей раз "бело-голубые" забьют, но ограничатся одним или двумя точными ударами.

Ставка: "Динамо" забьет один или два гола за 1,61.