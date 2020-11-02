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Игрок Рубина Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия попал в символическую сборную XIII тура РПЛ

© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (100)
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В текущем сезоне Кварацхелия принял участие во всех 13 матчах "Рубина" в РПЛ, в которых забил два гола

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии по футболу и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия попал в символическую сборную XIII тура российской премьер-лиги по версии издания football.kulichki.net.

В отчетном туре "Рубин" на своем поле принимал тульский "Арсенал" и победил со счетом 3:1. Одну из голевых передач на свой счет записал Кварацхелия.

"Грузинский дриблер, как водится, был одной из самых ярких фигур на поле. Хвича полезно работал на оборону и здорово убегал в контрвыпады по флангу. Один из таких прорывов завершился неоднозначным падением в чужой штрафной, а второй – шикарной диагональю на Бакаева, сделавшего счет крупным. Интересно было бы посмотреть на дриблинг Кварацхелия в еврокубках, куда "Рубин" стремится попасть", - так издание охарактеризовало игру грузинского полузащитника.

В текущем сезоне Кварацхелия принял участие во всех 13 матчах "Рубина" в РПЛ, в которых забил два гола, отдал две результативные передачи и заработал для своих партнеров три пенальти.

Что касается "Рубина", то после победы над "Арсеналом" казанский клуб набрал 21 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице. От зоны еврокубков "Рубин" отделяет всего два балла.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (100)


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