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Баскетбол. Евролига. Матч ЦСКА – Валенсия

Торнике Шенгелия провел лучший матч за ЦСКА

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Спорт
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Грузинские спортсмены на международной арене (100)
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Во встрече Единой Лиги ВТБ против красноярского "Енисея" грузинский баскетболист набрал 16 очков и сделал шесть подборов

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия провел свой лучший матч в составе "армейцев".

Во встрече Единой Лиги ВТБ против красноярского "Енисея" Шенгелия набрал 16 очков, а ЦСКА победил со счетом 109:60. Это наибольшее количество очков грузинского баскетболиста за ЦСКА в официальных матчах с момента перехода в московский клуб в июле этого года. При этом стоит отметить, что Шенгелия провел на паркете всего чуть больше 18 минут.

До этого самым результативным матчем Шенгелия в составе ЦСКА была встреча против "Барселоны" в Евролиге. В той игре грузинский форвард набрал 15 очков, но "армейцы" все равно уступили 66:76.

В пяти матчах Единой Лиги ВТБ ЦСКА одержал четыре победы при одном поражении и занимает четвертое место в турнирной таблице.

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Шенгелия перешел в ЦСКА в июле этого года из испанской "Басконии", за которую выступал с 2014 года, а в прошедшем сезоне помог клубу стать чемпионом страны (впервые с 2010 года). Контракт 29-летнего грузинского баскетболиста с московскими армейцами рассчитан на три года.

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Грузинские спортсмены на международной арене (100)


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