"Зальцбург" - "Бавария": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

"Зальцбург" и "Бавария" являются соперниками московского "Локомотива" в группе "А". После двух сыгранных туров австрийский клуб занимает последнюю строчку в квартете, уступая "железнодорожникам" по дополнительным показателям, а "Бавария" уверенно лидирует (кто бы сомневался).

Домашний матч против "Локомотива" "Зальцбург" провел очень неплохо. "Быки" превзошли гостей по всем показателям, но довольствовались лишь ничьей 2:2. Сказалась ненадежная игра в обороне. Пропустив два гола от "Локо", сложно было рассчитывать на милость со стороны мадридского "Атлетико", тем более в гостях. Поражение 2:3 вполне закономерное, хотя, в какой-то момент австрийский клуб даже вел в счете (2:1).

photo : press-service of FC Locomotive Футбол. Лига чемпионов. Матч "Зальцбург" - "Локомотив"

При этом в чемпионате Австрии "Зальцбург" не знает себе равных. "Быки" победили во всех шести матчах Бундеслиги с общей разницей забитых и пропущенных мячей – 24:4.

"Бавария" смотрится еще круче и не только в национальном первенстве (первое место и те же 24 забитых гола в шести турах), но и в Лиге чемпионов. Обыграв в первый игровой день "Атлетико" 4:0, в Москве команда Ханса-Дитера Флика действовала скромней и даже позволила "Локомотиву" забить (2:1). Но, как отметило большинство специалистов, в этом матче баварцы сыграли процентов на 60 своих возможностей.

© photo: Sputnik / Alexander Wilf Футбол. Лига чемпионов. Матч "Локомотив" – "Бавария"

Как мне кажется, игра в Австрии должна получиться веселой. Помешать "Баварии" выйти из группы в плей-офф может только чудо, которое вряд ли произойдет. Не удивлюсь если в предстоящем матче Флик проведет определенную ротацию состава, чтобы предоставить дополнительный отдых лидерам. Что касается "Зальцбурга", то "быки" просто не умеют играть в закрытый футбол и результаты последних матчей яркое тому свидетельство. Так что я бы предложил поставить на то, что минимум четыре гола во встрече мы с вами увидим.

Ставка: в матче будет забито больше 3.5 мячей за 1,61.