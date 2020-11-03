Пауза не помогла: грузинский теннисист снова терпит поражение

ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. Первая ракетка Грузии (39 номер в рейтинге АТР) Николоз Басилашвили снова проиграл. На сей раз сильнейший грузинский теннисист оступился в первом круге парижского "Мастерса", уступив в двух сетах 4:6, 2:6 Яну-Леннарду Штруффу из Германии.

Кризис Басилашвили продолжается: первая ракетка Грузии терпит очередное поражение>>

Для Басилашвили это поражение стало десятым подряд с момента возобновления теннисного сезона, который был приостановлен из-за пандемии COVID-19. Более того, в этих десяти встречах грузинский теннисист не выиграл ни одного сета.

Хотя, в матче со Штруффом, Басилашвили был близок к тому, чтобы выиграть первую партию. Грузин вел 4:3 на своей подаче, но сопернику удалось сделать два брейка и взять сет. Во второй партии борьбы фактически не было – Штруфф трижды взял подачу Басилашвили, проиграв свою один раз, и уверенно довел встречу до победы. Матч продолжался меньше полутора часов.

Невыразительная игра Басилашвили сказалась и на его рейтинге в АТР. До приостановки теннисного сезона в начале марта текущего года грузин занимал 27 место в списке сильнейших теннисистов мира. Сейчас Басилашвили находится на 39 позиции и, вполне возможно, после поражения в Париже, опустится еще на несколько строчек.

В октябре Басилашвили взял паузу и пропустил несколько турниров, чтобы отдохнуть физически и психологически. К сожалению, перерыв не помог теннисисту.

Очевидно, что причиной такой провальной игры Басилашвили является ситуация, связанная с бывшей супругой теннисиста. Нека Дорокашвили обвиняет спортсмена в семейном насилии, а судебные разбирательства по этому делу продолжаются до сих пор.