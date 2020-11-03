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Владимир Хинчегашвили

Олимпийский чемпион из Грузии потерпел сенсационное поражение в США

photo: GeoWrestling / FB
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1057)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201103/249917025/Olimpiyskiy-chempion-iz-Gruzii-poterpel-sensatsionnoe-porazhenie-v-SShA.html

Соперник грузинского борца считается одним из самых перспективных борцов Америки и выступает в возрастной категории до 23 лет

ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. Олимпийский чемпион по вольной борьбе (2016), серебряный призер Игр-2012 Владимир Хинчегашвили сенсационно уступил американцу Джайдину Айерману 1:4 в рамках шоу Hawkeye Wrestling Club Showdown Open, состоявшегося в Айове (США).

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photo: GeoWrestling / FB
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Первая половина встречи завершилась со счетом 1:0 в пользу американского борца. Во второй половине Айерман провел две успешные атаки в ноги, на что Хинчегашвили сумел ответить только одним активным действием.

Стоит отметить, что в активе Айермана есть еще одна победа над грузинским борцом. В 2018 году на турнире Poland Open он победил Беку Ломтадзе.

Айерман – лидер сборной США по борьбе в возрастной категории до 23 лет. Считается одним из самых перспективных борцов Америки.

Темы:
Спорт в Грузии (1057)


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