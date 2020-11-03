Олимпийский чемпион из Грузии потерпел сенсационное поражение в США

Соперник грузинского борца считается одним из самых перспективных борцов Америки и выступает в возрастной категории до 23 лет

ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. Олимпийский чемпион по вольной борьбе (2016), серебряный призер Игр-2012 Владимир Хинчегашвили сенсационно уступил американцу Джайдину Айерману 1:4 в рамках шоу Hawkeye Wrestling Club Showdown Open, состоявшегося в Айове (США).

Первая половина встречи завершилась со счетом 1:0 в пользу американского борца. Во второй половине Айерман провел две успешные атаки в ноги, на что Хинчегашвили сумел ответить только одним активным действием.

Стоит отметить, что в активе Айермана есть еще одна победа над грузинским борцом. В 2018 году на турнире Poland Open он победил Беку Ломтадзе.

Айерман – лидер сборной США по борьбе в возрастной категории до 23 лет. Считается одним из самых перспективных борцов Америки.