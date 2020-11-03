"Брюгге" - "Боруссия" Дортмунд: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. Вряд ли кто мог предположить, что после двух туров Лиги чемпионов "Брюгге" будет занимать второе место в своей группе. Бельгийцы набрали четыре очка и римскому "Лацио" уступают только по дополнительным показателям. Дортмундская "Боруссия", которую считали безоговорочным фаворитом квартета, пока располагается на третьей строчке.

"Брюгге" стартовал на турнире выездной победой над "Зенитом" (2:1), после чего поделил очки с "Лацио" (1:1). "Черно-синие" были даже ближе к победе, потому что превзошли римлян по всем показателям, но реализовали только один из нескольких опасных моментов. Стоит отметить, что у "Лацио" были определенные проблемы с составом и часть основных игроков на матч не прилетела. Поэтому Симоне Индзаги предпочел в Бельгии сыграть от обороны.

Успешное, пока во всяком случае, выступление "Брюгге" в ЛЧ контрастирует с игрой клуба в национальном чемпионате, где подопечные Филиппа Клемана не могут победить уже в трех матчах подряд – две ничьи и одно поражение.

© photo: Sputnik / Алексей Даничев Футбол. Лига чемпионов. Матч "Зенит" — "Брюгге"

Что касается дортмундской "Боруссии", то у "шмелей" пока не получается перенести весь свой запал и мощь из национального чемпионата в ЛЧ. В "бундеслиге" Дортмунд идет на втором месте, победив в пяти из шести матчей чемпионата. При этом во всех выигранных встречах "Боруссия" сыграла на "ноль". Забить "шмелям" смог только "Аугсбург", победивший 2:0.

Любопытная статистика, в текущем сезоне только в одном матче с участием "Боруссии" сыграла ставка "обе забьют". Голы в обе стороны случились в игре против "Лацио", в которой немецкий клуб уступил 1:3.

© photo: Sputnik / Виталий Тимкив Футбол. Лига Европы. Матч "Краснодар" - "Боруссия" (Дортмунд)

Переходя к прогнозу, я бы посоветовал рассмотреть вариант, при котором забьют обе команды. Во-первых, любая серия рано или поздно прерывается и "Боруссия" не может бесконечно только забивать. Во-вторых, у "Брюгге" на горизонте замаячили шансы на выход из группы, поэтому преимущество домашних матчей нужно использовать по максимуму. И даже если у бельгийцев не получится зацепиться за очки в предстоящей игре, забивать они просто обязаны.

Ставка: обе команды забьют за 1,65.