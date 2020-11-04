"Ференцварош" - "Ювентус": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Матч между венгерским "Ференцварошем" и туринским "Ювентусом" в группе "G", в первую очередь, ознаменуется возвращением Криштиану Роналду в ЛЧ. Из-за коронавируса португалец был вынужден пропустить два стартовых матча "старой синьоры", но в последнем туре чемпионата Италии уже вышел на поле и сразу же отметился дублем в ворота "Специи" (4:1). Теперь очередь венгров.

Дебютант Лиги чемпионов "Ференцварош" очень неплохо смотрелся в двух первых матчах. Подопечные Сергея Реброва сумели забить "Барселоне" на "Камп Ноу" и сыграли вничью 2:2 с киевским "Динамо" на своем поле. Если бы не слепой жребий, благодаря которому в квартете с венгерским клубом оказались "Барселона" и "Ювентус", "зеленые орлы" могли бы побороться за выход в плей-офф. "Ференцварош" смотрится очень достойно в окружении таких грандов.

Без Роналду "Ювентус" достаточно легко и уверенно разобрался с "Динамо" (2:0), благодаря дублю Мораты. А вот на "Барселону" стараний только испанского нападающего уже не хватило. Мората забил три (!) мяча в ворота "сине-гранатовых", но все три взятия ворот были отменены из-за офсайда. В итоге 0:2 в столице Каталонии и промежуточное второе место в группе.

Я практически не сомневаюсь в двух вещах. Первое – "Барселона" и "Ювентус" выйдут из группы; второе – "Ювентус" обыграет венгров в предстоящей игре. Да, может быть "ни одной левой" (игру с "Динамо" тоже не получится назвать зрелищной), но три очка из Будапешта итальянцы увезут. Коэффициент на их победу просто мизерный – всего 1,25. Его даже не стоит рассматривать. А вот поставить на то, что истосковавшийся по игре в Лиге чемпионов Роналду забьет, самый подходящий вариант. За него тоже платят не очень много, но предложение выглядит интересным.

Ставка: Роналду забьет за 1,48.