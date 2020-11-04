"Фейеноорд" - ЦСКА: прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

После двух туров Лиги Европы УЕФА в группе "К" сложилась ситуация, при которой все четыре клуба сохраняют неплохие шансы на выход в плей-офф. Лидером квартета является австрийский "Вольфсбергер" (4 очка), на два балла опережающий загребское "Динамо" и московский ЦСКА. Замыкает группу нидерландский "Фейеноорд".

Видеть некогда грозный "Фейеноорд" на последнем месте достаточно непривычно, но если посмотреть на результаты команды, то все становится на свои места. В пяти последних матчах во всех турнирах подопечные Дика Адвоката одержали только одну победу. В минувшие выходные в национальном чемпионате "Фейеноорд" на выезде обыграл "Эммен" (3:2).

Если говорить о выступлении "гордости юга" в Лиге Европы УЕФА, то складывается впечатление, что нидерландскому клубу этот турнир не очень интересен – ничья с "Динамо" (0:0) и поражение от "Вольфсбергера" (1:4) яркое тому подтверждение.

ЦСКА приедет в Роттердам в отличном расположении духа. После победы в последнем туре РПЛ над "Ротором" (1:0), "армейцы" единолично возглавили турнирную таблицу чемпионата России, обойдя "Зенит" и "Спартак".

© photo: Sputnik / Alexey Filippov Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА - "Сочи"

Московский клуб постоянно испытывает кадровые проблемы, но это не помешало ему выиграть семь из восьми последних матчей в российской премьер-лиге. Единственное поражение за это время "армейцы" потерпели в столичном дерби от "Локомотива" (0:1). Мог ЦСКА одержать и первую победу в Лиге Европы, но имея подавляющее преимущество в домашней игре против "Динамо", команда Виктора Гончаренко так и не смогла забить, сыграв вничью 0:0.

В предстоящей игре ярко выраженного фаворита нет. Победа "Фейеноорда" оценивается коэффициентом 2,7, а успех ЦСКА идет за 2,65. Учитывая форму клубов, я фактически не сомневаюсь в том, что гости зацепятся за очки в Роттердаме. Как мне кажется, у "Фейеноорда" в приоритете национальный чемпионат, а не Лига Европы. ЦСКА же пора побеждать не только в РПЛ, но и на европейской арене.

Ставка: ЦСКА выиграет хотя бы один тайм за 1,79.