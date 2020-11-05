Сборная Грузии по самбо снята с чемпионата мира из-за коронавируса в команде

В нынешнем мировом первенстве, несмотря на пандемию COVID-19, примут участие более 400 спортсменов из 30 стран мира

ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Национальная сборная Грузии по самбо не примет участия в чемпионате мира, который пройдет в сербском городе Нови Сад с 5 по 8 ноября, из-за вспышки коронавируса в команде. Об этом сказал журналистам президент Европейской федерации самбо Сергей Елисеев.

"Мы узнали, что на турнир не приедет сборная Грузии – один из наших главных конкурентов. В команде многие заболели коронавирусом, в том числе и главный тренер. Из-за этого сборная снята с турнира", – сказал Елисеев.

На прошлом чемпионате мира, который состоялся в прошлом году в Сеуле, самбисты сборной Грузии завоевали 10 медалей (8 – мужчины и 2 – женщины). В общекомандном медальном зачете мужская сборная Грузии заняла третье место, уступив России и Монголии.

В нынешнем мировом первенстве, несмотря на пандемию COVID-19, примут участие более 400 спортсменов из 30 стран мира. Соревнования пройдут без зрителей.