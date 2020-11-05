Вайсс назвал расширенный состав сборной Грузии по футболу на исторический матч

Помимо финала, сборная Грузии проведет два заключительных матча групповой стадии текущего розыгрыша турнира с Арменией и Эстонией

ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Владимир Вайсс назвал имена футболистов, вызванных в расположение национальной команды для подготовки к финальному матчу за путевку на чемпионат Европы против Северной Македонии, который состоится 12 ноября в Тбилиси, сообщает федерация футбола Грузии (ФФГ).

В расширенный список словацкого специалиста попали 29 футболистов.

Вратари:

Георгий Лория ("Анортосис", Кипр), Георгий Макаридзе ("Альмерия", Испания), Лазарь Купатадзе ("Сабуртало", Тбилиси).

Защитники:

Гурам Кашия ("Сан-Хосе Эртквейкс", США), Отар Какабадзе ("Тенерифе", Испания), Давид Хочолава ("Шахтер", Украина), Гия Григалава ("Арсенал", Тула), Саба Кверквелия ("Ротор", Волгоград), Мамука Кобахидзе, Георгий Наваловский (оба "Динамо", Батуми), Джемал Табидзе ("Уфа", Россия), Лаша Двали ("Ференцварош", Венгрия).

Полузащитники:

Джаба Канкава, Ника Квеквескири (оба "Тобол", Казахстан), Георгий Абурджания ("Овьедо", Испания), Муртаз Даушвили ("Анортосис", Кипр), Леван Шенгелия ("Коньяспор", Турция), Саба Лобжанидзе ("Анкарагюджю", Турция), Хвича Кварацхелия ("Рубин", Казань), Зурико Давиташвили ("Ротор", Волгоград), Вако Гвилия ("Легия", Польша), Джаба Джигаури ("Динамо", Батуми), Георгий Папунашвили ("Сарагоса", Испания).

Нападающие:

Георгий Квилитая, Торнике Окриашвили (оба "Анортосис", Кипр), Вако Казаишвили ("Сан-Хосе Эртквейкс", США), Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар", Казахстан), Ника Качарава ("Лех", Польша), Бека Микелтадзе ("Ротор", Волгоград).

Абсолютно точно своей команде не смогут помочь два основных полузащитника – Георгий Чакветадзе и Отар Китеишвили. У обоих футболистов травмы.

Стоит также отметить, что в главную команду страны впервые в своей карьере вызван 22-летний Бека Микелтадзе.

Подготовку к финалу против Северной Македонии грузинская команда начнет 9 ноября на базе "Зестафони".

Помимо финала, сборная Грузии проведет два заключительных матча групповой стадии текущего розыгрыша турнира. 15 ноября подопечные Вайсса сыграют с Арменией, а через три дня с Эстонией. Все матчи пройдут в Тбилиси.