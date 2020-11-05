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Дзюдо.

Грузинский дзюдоист завоевал серебро на юниорском чемпионате Европы

© photo: Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (104)
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Sputnik Грузия
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Во второй день турнира сборная Грузии будет представлена тремя дзюдоистами: Георгием Чихладзе (-73 кг), Георгием Шеразадишвили (-81 кг) и Владимиром Ахалкаци (-81 кг)

ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Грузинский дзюдоист Лука Капанадзе завоевал серебряную медаль юниорского чемпионата Европы, проходящего в эти дни в хорватском городе Порече.

До финала соревнований в весовой категории до 66 кг Капанадзе уверенно выиграл четыре схватки, три из них иппоном, но в решающем поединке уступил представителю России – Казбеку Нагучеву.

Леван Матиашвили в финале Гран-при по дзюдо. Мужчины
© Sputnik / STRINGER
Грузинские дзюдоисты завоевали две медали на турнире в Будапеште

Помимо Капанадзе в первый день юниорского чемпионата Европы на татами вышли еще два грузинских дзюдоиста, но оба завершили выступление в первом же раунде. Шакро Шатиришвили (-60 кг) уступил Хетагу Басаеву (Россия), а Бека Ципиани (-66 кг) Марку Латисеву из Молдовы.

Во второй день турнира сборная Грузии будет представлена тремя дзюдоистами: Георгием Чихладзе (-73 кг), Георгием Шеразадишвили (-81 кг) и Владимиром Ахалкаци (-81 кг).

Юниорский чемпионат Европы продлится до 6 ноября.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (104)


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