Грузинский дзюдоист завоевал серебро на юниорском чемпионате Европы

Во второй день турнира сборная Грузии будет представлена тремя дзюдоистами: Георгием Чихладзе (-73 кг), Георгием Шеразадишвили (-81 кг) и Владимиром Ахалкаци (-81 кг)

ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Грузинский дзюдоист Лука Капанадзе завоевал серебряную медаль юниорского чемпионата Европы, проходящего в эти дни в хорватском городе Порече.

До финала соревнований в весовой категории до 66 кг Капанадзе уверенно выиграл четыре схватки, три из них иппоном, но в решающем поединке уступил представителю России – Казбеку Нагучеву.

Помимо Капанадзе в первый день юниорского чемпионата Европы на татами вышли еще два грузинских дзюдоиста, но оба завершили выступление в первом же раунде. Шакро Шатиришвили (-60 кг) уступил Хетагу Басаеву (Россия), а Бека Ципиани (-66 кг) Марку Латисеву из Молдовы.

Во второй день турнира сборная Грузии будет представлена тремя дзюдоистами: Георгием Чихладзе (-73 кг), Георгием Шеразадишвили (-81 кг) и Владимиром Ахалкаци (-81 кг).

Юниорский чемпионат Европы продлится до 6 ноября.