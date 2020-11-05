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Игроки радуются победе. Сборная Грузии выиграла у Беларуси в Лиге наций УЕФА 1:0

Матч сборных Грузии и Северной Македонии по футболу в Тбилиси пройдет без зрителей

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Сборная Грузии по футболу в турнире Лига наций УЕФА (162)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201105/249937277/Match-sbornykh-Gruzii-i-Severnoy-Makedonii-po-futbol-v-Tbilisi-proydet-bez-zriteley.html

Вице-премьер считает, что сборная Грузии не сыграет хуже, если болельщики будут болеть за футболистов дома

ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Финал Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Северной Македонии, который состоится в Тбилиси 12 ноября, пройдет без зрителей, заявила вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктур Грузии Майя Цкитишвили.

Мачт сборной ГрМачт сборной Грузии с Северной Македонией, Лига наций УЕФА узии с Северной Македонией, Лига наций УЕФА
photo: Georgian Football Federation / FB
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"Согласно рекомендациям УЕФА, на матч может быть допущено 30 процентов болельщиков от общей вместимости стадиона. Но это происходит исходя из эпидемиологической ситуации в конкретной стране. К сожалению, из-за коронавирусной ситуации, которая сложилась в нашей стране, матч между сборными Грузии и Северной Македонии пройдет без зрителей. Я призываю всех болельщиков нашей сборной поддержать команду из дома. Уверена, от этого наша команда хуже не сыграет", - заявила Цкитишвили журналистам.

Финал Лиги наций УЕФА прошлого розыгрыша между сборными Грузии и Северной Македонией состоится в Тбилиси 12 ноября. Победитель матча получит путевку на чемпионат Европы, который пройдет летом 2021 года.

Помимо финала с Северной Македонией, сборная Грузии проведет в Тбилиси еще два матча в рамках нынешнего розыгрыша Лиги наций УЕФА. 15 ноября наша команда сыграет с Арменией, а три дня спустя с Эстонией.

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Стоит также отметить, что полуфинал между сборными Грузии и Беларуси, который состоялся в Тбилиси 8 октября, также прошел при пустых трибунах и хозяева победили.

Темы:
Сборная Грузии по футболу в турнире Лига наций УЕФА (162)
Теги:
болельщики, Лига Наций УЕФА, Сборная Грузии по футболу, футбол


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