Аргентинский нападающий хочет "отобрать" у грузинского защитника автогол

После удара аргентинца мяч, летевший в ворота, попытался выбить защитник сборной Грузии, но лишь добил его в ворота

ТБИЛИСИ, 6 ноя – Sputnik. Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала обратился к УЕФА с просьбой, чтобы автогол грузинского защитника Лаши Двали записали на его счет, написал форвард в своем Twitter.

В матче Лиги чемпионов УЕФА против венгерского "Ференцвароша" Дибала забил на 73 минуте и мог оформить дубль спустя восемь минут. Но после удара аргентинца мяч, летевший в ворота, попытался выбить защитник сборной Грузии Лаша Двали, но у него ничего не получилось и в официальном протоколе УЕФА четвертый гол "Ювентуса" был оформлен как автогол грузинского защитника.

Стоит отметить, что после матча Дибала и Двали поменялись майками.

"Ювентус" победил со счетом 4:1, а Дибала стала первым футболистом итальянского клуба в истории, которому удалось отличиться за "старую синьору" в шести подряд сезонах Лиги чемпионов УЕФА.

Двали выступает за "Ференцварош" с января прошлого года. За это время грузинский защитник провел в составе венгерского клуба 38 матчей, в которых забил два гола и отметился одной результативной передачей.