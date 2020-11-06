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Игрок ФК Ювентус Пауло Дибала (справа)

Аргентинский нападающий хочет "отобрать" у грузинского защитника автогол

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Спорт
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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (175)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201106/249940880/Argentinskiy-napadayuschiy-khochet-otobrat-u-gruzinskogo-zaschitnika-avtogol.html

После удара аргентинца мяч, летевший в ворота, попытался выбить защитник сборной Грузии, но лишь добил его в ворота

ТБИЛИСИ, 6 ноя – Sputnik. Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала обратился к УЕФА с просьбой, чтобы автогол грузинского защитника Лаши Двали записали на его счет, написал форвард в своем Twitter.

В матче Лиги чемпионов УЕФА против венгерского "Ференцвароша" Дибала забил на 73 минуте и мог оформить дубль спустя восемь минут. Но после удара аргентинца мяч, летевший в ворота, попытался выбить защитник сборной Грузии Лаша Двали, но у него ничего не получилось и в официальном протоколе УЕФА четвертый гол "Ювентуса" был оформлен как автогол грузинского защитника.

Мачт сборной ГрМачт сборной Грузии с Северной Македонией, Лига наций УЕФА узии с Северной Македонией, Лига наций УЕФА
photo: Georgian Football Federation / FB
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Стоит отметить, что после матча Дибала и Двали поменялись майками.

"Ювентус" победил со счетом 4:1, а Дибала стала первым футболистом итальянского клуба в истории, которому удалось отличиться за "старую синьору" в шести подряд сезонах Лиги чемпионов УЕФА.

Двали выступает за "Ференцварош" с января прошлого года. За это время грузинский защитник провел в составе венгерского клуба 38 матчей, в которых забил два гола и отметился одной результативной передачей.

Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (175)


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