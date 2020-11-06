В третий раз подряд – Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком месяца в "Рубине"

В октябре Кварацхелия провел за "Рубин" четыре матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу

ТБИЛИСИ, 6 ноя – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком "Рубина" в октябре. Голосование проводилось среди болельщиков на сайте казанского клуба.

За грузинского вингера проголосовали 42% болельщиков. На втором месте со значительным отрывом – Солтмурад Бакаев (23%). Замкнул тройку лидеров сербский нападающий "Рубина" Джордже Деспотович (17%).

Кварацхелия в третий раз подряд становится лучшим футболистом месяца в "Рубине" по мнению болельщиков клуба.

© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky Игрок "Рубина" Хвича Кварацхелия

В октябре Кварацхелия провел за "Рубин" четыре матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. В этих четырех встречах казанский клуб одержал две победы (над "Зенитом" (2:1) и "Арсеналом" (3:1), сыграл вничью 1:1 с "Ахматом" и уступил 1:3 "Краснодару".

В текущем сезоне Кварацхелия принял участие во всех 13 матчах "Рубина" в РПЛ, в которых забил два гола, отдал две результативные передачи и заработал для своих партнеров три пенальти.