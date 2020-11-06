"Сочи" - "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Программу XIV тура чемпионата России по футболу откроет матч между "Сочи" и "Уфой", командами, решающими диаметрально противоположные задачи. "Сочи" стремится попасть в зону еврокубков, а "Уфа" сохранить прописку в премьер-лиге.

"Сочи" - единственный клуб РПЛ, который не потерпел ни одного домашнего поражения. На родном "Фиште" "барсы" провели шесть матчей, в которых одержали три победы и трижды поделили очки с соперниками. Последней "жертвой" подопечных Владимира Федотова стал московский "Локомотив", уступивший в прошлом туре 1:2.

Стоит также отметить, что "Сочи" неизменно забивал в 12 из 13 матчей чемпионата. "Барсы" не сумели забить только "Уралу" в домашней игре (0:0).

Что касается "Уфы", то башкирский клуб находится в глубочайшем кризисе. В XIII турах РПЛ "горожане" набрали всего шесть очков и занимают последнее место в турнирной таблице.

Не помогла клубу и смена главного тренера. После расторжения контракта с Вадимом Евсеевым в начале октября, "Уфу" возглавил Рашид Рахимов. Но и под его руководством команда продолжает "тонуть", потерпев три поражения подряд – от "Локомотива" (0:1), "Ахмата" (1:3) и "Урала" (1:2). Единственную победу в текущем сезоне "Уфа" одержала еще во втором туре, обыграв в гостях "Арсенал" (3:2).

Логично, что в предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение "Сочи", предлагая за их победу коэффициент 1,67 (против 6,8 у "Уфы). Исходя из игровой формы команд и турнирного местоположения, лично мне кажется, что цифры на победу "Сочи" слишком уж завышены. Поэтому делать прогноз на результат я не стану. Предположу, что "Уфа" сумеет отличиться в гостях. Во-первых, "Сочи" сохранил на замке свои ворота только в трех матчах из 13, а, во-вторых, если Рашидов в срочном порядке что-то не придумает, то уже в ближайшем будущем его может ожидать участь Евсеева.

Ставка: "Уфа" забьет за 1,92.