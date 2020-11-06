"Урал" - "Спартак": прогноз на матч чемпионата России по футболу

ТБИЛИСИ, 6 ноя – Sputnik. Второй игровой день XIV тура чемпионата России по футболу начнется ранним матчем в Екатеринбурге, где местный "Урал" примет московский "Спартак", еще совсем недавно возглавлявший турнирную таблицу РПЛ.

Потерпев три поражения подряд, "Урал", кажется, начал потихоньку выходить из затянувшегося пике. Сначала "шмели" сыграли вничью 0:0 с "Тамбовом", а в прошлые выходные одержали долгожданную победу, обыграв на выезде "Уфу" со счетом 2:1. Эта победа стала для "Урала" первой с середины сентября.

Успех "шмелей", в первую очередь, связан с полноценным возвращением в строй лидера команды – Эрика Бикфалви. Румынский атакующий полузащитник забил оба мяча в ворота "горожан".

© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn Футбол. РФПЛ. Матч "Урал" - "Рубин"

У "Спартака" история немного другая. В прошлом туре "красно-белые" проиграли на своем поле "Ростову" 0:1 и прервали серию из пяти матчей без поражений (четыре победы и одна ничья). Причем все победы "народной команды" получились результативными – в ворота соперников футболисты "Спартака" забивали не меньше двух мячей.

Осечкой подопечных Тедеско воспользовались ЦСКА и "Зенит". Оба клуба одержали победы в минувшие выходные и отодвинули "Спартак" на третье место. Думаю, "красно-белые" полны желания восстановить статус-кво.

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid Футбол. РПЛ. Матч "Рубин" — "Спартак"

По сравнению с прошлым сезоном, "Урал" стал гораздо лучше действовать в обороне. В 13 матчах РПЛ всего 13 пропущенных голов. Это, кстати, пятый показатель в премьер-лиге. Понятно, что "Спартак" в предстоящей игре является фаворитом, но вряд ли для гостей встреча окажется легкой прогулкой. "Урал", вообще, достаточно неплохо играет против московского клуба – в семи последних матчах (во всех турнирах) "Спартак" сумел победить только один раз. Учитывая неплохую оборону хозяев, думаю, "красно-бедые" забьют, но не более одного или двух мячей.

Ставка: "Спартак" забьет один или два гола за 1,62.