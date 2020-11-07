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Футбол. РПЛ. Матч Арсенал — Спартак

"Арсенал" – "Ротор": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (970)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч российской премьер-лиги между "Арсенал" и "Ротор"

Матч между тульским "Арсеналом" и волгоградским "Ротором", это встреча двух команд из нижней части турнирной таблицы. Скорее всего, оба клуба в текущем сезоне будут бороться за сохранение прописки в российской премьер-лиге.

С середины сентября по середину октября "Арсенал" выдал неплохой отрезок, за время которого "канониры" одержали две победы, при одной ничьей и поражении. Эти результаты позволили тульскому клубу покинуть зону стыковых матчей. Но два последних тура превратились для подопечных Дмитрия Парфенова в сплошной кошмар.

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© photo: Sputnik / Pavel Lisitsin
"Урал" - "Спартак": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Сначала "оружейники" крупно проиграли ЦСКА 1:5, после чего уступили "Рубину" 1:3. Вообще, в нынешнем сезоне в обороне "Арсенала" одна сплошная катастрофа. В 13 матчах тульский клуб пропустил уже 25 (!) мячей. Хуже показатель только у "Уфы" - 26 пропущенных голов.

Лишь в позапрошлом туре волгоградский "Ротор" сумел одержать первую победу в чемпионате. Команда Александра Хацкевича на выезде сенсационно обыграла "Локомотив" 2:1. Правда, для мощного эмоционального всплеска этого не хватило и в последнем туре "Ротор" у себя дома уступил ЦСКА с минимальным счетом 0:1. Стоит отметить, что хозяева имели пару-тройку моментов чтобы забить, но порадовать своих болельщиков "Ротор" так и не сумел.

Для адаптации и первой победы в РПЛ "Ротору" понадобилась почти треть чемпионата. Но, на мой взгляд, команда из Волгограда не безнадежна. Конечно, бороться за прямое сохранение прописки в премьер-лиге будет очень непросто, но зацепиться за стыковые матчи команде вполне под силу. В предстоящей игре у "Ротора" есть неплохие шансы увезти очки из Тулы. После восьми пропущенных мячей "Арсенал" будет играть ярко выраженным первым номером – другой альтернативы у "канониров" просто нет. Для быстрых футболистов "Ротора", того же Давиташвили, это будет прекрасный шанс поймать соперника на контратаке.

Ставка: "Ротор" не проиграет за 2,04.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (970)
Теги:
ФК "Арсенал" Тула, Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч, футбол


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