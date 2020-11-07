Грузинский дзюдоист выиграл юниорский чемпионат Европы

Таким образом, сборная Грузии завершила юниорский чемпионат Европы с тремя медалями: золотой, серебряной и бронзовой

ТБИЛИСИ, 7 ноя – Sputnik. Грузинский дзюдоист Илья Суламанидзе завоевал золотую медаль в соревнованиях в весовой категории до 100 кг на юниорском чемпионате Европы, завершившимся в хорватском городе Порече.

В финальном поединке турнира Суламанидзе иппоном победил Мерта Сисманлара из Турции. Для грузинского дзюдоиста это второй подряд успех на континентальном первенстве среди юниоров.

В заключительный день турнира сборная Грузии пополнила свою копилку еще одной наградой. В соревнованиях тяжеловесов (свыше 100 кг) бронзовую медаль завоевал Саба Инанеишвили. В схватке за третье место спортсмен взял верх над Войчеком Кордаликом из Польши.

Таким образом, сборная Грузии завершила юниорский чемпионат Европы с тремя медалями. В первый день турнира серебро завоевал Лука Капанадзе (-81 кг).

В общекомандном медальном зачете среди юношей, сборная Грузии заняла второе место, уступив только команде России, дзюдоисты которой завоевали четыре золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.