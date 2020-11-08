Грузинский боец без правил одержал очередную победу на турнире UFC

Для бойца из Грузии эта победа стала пятой подряд в турнирах под эгидой UFC, все предыдущие он одержал в 2020 году

ТБИЛИСИ, 8 ноя – Sputnik. Грузинский боец Гига Чикадзе одержал очередную победу на турнире UFC Fight Night 181, состоявшемся в Лас-Вегасе (США). В соревнованиях в полулегком весе Чикадзе взял верх над американцем Джейми Симмонсом.

С первых минут поединка Чикадзе захватил преимущество, поддавливал, выбрасывал удары и постоянно дергал соперника. Симмонс, для которого этот поединок был дебютным в UFC, пытался перевести Чикадзе в партер, но наш боец грамотно оборонялся и продолжал держаться на ногах.

Любопытно, что причиной поражения Симмонса стала пышная шевелюра спортсмена. В один из моментов американец стал поправлять прическу, которая ему явно мешала. Воспользовавшись замешательством соперника, Чикадзе нанес мидл-кик по корпусу, после чего добавил эффектный маваши в область виска. Симмонс рухнул на канвас и довести дело до победы было уже делом техники.

Для Чикадзе эта победа стала пятой подряд в турнирах под эгидой UFC. Четыре из них грузинский спортсмен одержал в 2020 году.

Есть вероятность того, что в текущем году Чикадзе проведет еще один поединок в начале декабря. Этот вопрос Чикадзе обсуждал после боя с президентом UFC Даной Уайтом.