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Грузинскй боец Гига Чикадзе

Грузинский боец без правил одержал очередную победу на турнире UFC

photo : GIGA CHIKADZE / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (106)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201108/249961040/Gruzinskiy-boets-bez-pravil-oderzhal-ocherednuyu-pobedu-na-turnire-UFC.html

Для бойца из Грузии эта победа стала пятой подряд в турнирах под эгидой UFC, все предыдущие он одержал в 2020 году

ТБИЛИСИ, 8 ноя – Sputnik. Грузинский боец Гига Чикадзе одержал очередную победу на турнире UFC Fight Night 181, состоявшемся в Лас-Вегасе (США). В соревнованиях в полулегком весе Чикадзе взял верх над американцем Джейми Симмонсом.

С первых минут поединка Чикадзе захватил преимущество, поддавливал, выбрасывал удары и постоянно дергал соперника. Симмонс, для которого этот поединок был дебютным в UFC, пытался перевести Чикадзе в партер, но наш боец грамотно оборонялся и продолжал держаться на ногах.

Любопытно, что причиной поражения Симмонса стала пышная шевелюра спортсмена. В один из моментов американец стал поправлять прическу, которая ему явно мешала. Воспользовавшись замешательством соперника, Чикадзе нанес мидл-кик по корпусу, после чего добавил эффектный маваши в область виска. Симмонс рухнул на канвас и довести дело до победы было уже делом техники.

Для Чикадзе эта победа стала пятой подряд в турнирах под эгидой UFC. Четыре из них грузинский спортсмен одержал в 2020 году.

Есть вероятность того, что в текущем году Чикадзе проведет еще один поединок в начале декабря. Этот вопрос Чикадзе обсуждал после боя с президентом UFC Даной Уайтом.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (106)


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