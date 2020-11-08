Грузинский сумоист стартовал с поражения на ноябрьском басё

Со следующим своим соперником грузинский спортсмен встречался 20 раз и 12 поединков завершил победой

ТБИЛИСИ, 8 ноя – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, стартовал с поражения на ноябрьском кюсю басё.

В первый день турнира Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, не справился с толчками Тамаваси и получил первый черный шар на турнире.

Во второй день кюсю басё Горгадзе встретится с шестым маэгасирой Востока – Такарафудзи. Баланс личных встреч сумоистов – 12:8 в пользу грузинского спортсмена.

Ноябрьский турнир на Кубок Императора продлится до 22 ноября.