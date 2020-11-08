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Грузинский сумоиcт Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин

Грузинский сумоист стартовал с поражения на ноябрьском басё

© photo: AFP 2020 / BEHROUZ MEHRI
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (107)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201108/249965815/Gruzinskiy-sumoist-startoval-s-porazheniya-na-noyabrskom-bas.html

Со следующим своим соперником грузинский спортсмен встречался 20 раз и 12 поединков завершил победой

ТБИЛИСИ, 8 ноя – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, стартовал с поражения на ноябрьском кюсю басё.

В первый день турнира Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, не справился с толчками Тамаваси и получил первый черный шар на турнире.

Во второй день кюсю басё Горгадзе встретится с шестым маэгасирой Востока – Такарафудзи. Баланс личных встреч сумоистов – 12:8 в пользу грузинского спортсмена.

Ноябрьский турнир на Кубок Императора продлится до 22 ноября.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (107)


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