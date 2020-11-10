Грузинский сумоист одержал первую победу на ноябрьском турнире

Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, взял верх над пятым маэгасирой Запада – Котосёхо

ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал первую победу на ноябрьском басё, проходящем в Токио.

В третий соревновательный день Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, взял верх над пятым маэгасирой Запада – Котосёхо. Горгадзе победил благодаря броску-уватэнагэ с левой руки.

Следующим соперником Тотиносина станет восьмой маэгасира Запада – Тэруцуёси. Сумоисты дважды встречались между собой, и оба раза победу праздновал японский спортсмен.

Ноябрьский турнир на Кубок Императора продлится до 22 ноября.