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Грузинский сумоиcт Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин

Грузинский сумоист одержал первую победу на ноябрьском турнире

© photo: AFP 2020 / BEHROUZ MEHRI
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (110)
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Sputnik Грузия
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Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, взял верх над пятым маэгасирой Запада – Котосёхо

ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал первую победу на ноябрьском басё, проходящем в Токио.

В третий соревновательный день Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, взял верх над пятым маэгасирой Запада – Котосёхо. Горгадзе победил благодаря броску-уватэнагэ с левой руки.

Следующим соперником Тотиносина станет восьмой маэгасира Запада – Тэруцуёси. Сумоисты дважды встречались между собой, и оба раза победу праздновал японский спортсмен.

Ноябрьский турнир на Кубок Императора продлится до 22 ноября.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (110)


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