Золото! Юные грузинские дзюдоисты одержали победу на чемпионате Европы

Помимо двух наград высшей пробы грузинские дзюдоисты во второй день завоевали еще три медали – одну серебряную и две бронзовые

ТБИЛИСИ, 11 ноя – Sputnik. Дзюдоисты Тато Григалашвили и Лука Майсурадзе стали победителями молодежного чемпионата Европы, завершившегося в хорватском городе Порече.

Григалашвили не было равных в соревнованиях в весовой категории до 81 кг. В финальной схватке грузинский дзюдоист победил Лукаса Виттвера из Швейцарии.

Второе золото турнира для сборной Грузии завоевал Лука Майсурадзе, первенствовавший в категории до 90 кг. В решающем поединке наш спортсмен взял верх над представителем России Екубджоном Назировым.

Помимо двух наград высшей пробы в заключительный день континентального первенства грузинские дзюдоисты завоевали еще три медали – одну серебряную и две бронзовые. Вице-чемпионом турнира стал Гела Заалишвили (+100 кг), а третье место заняли Владимир Ахалкаци (-81 кг) и Онисе Санеблидзе (-100 кг).

Таким образом, дзюдоисты сборной Грузии завоевали на молодежном чемпионате Европы восемь медалей. В первый день турнира Темур Нозадзе (-60 кг) стал серебряным призером, а Джаба Папинашвили (-60 кг) и Баграт Ниниашвили (-66 кг) – обладателями бронзовых наград.

Завоевав в общей сложности восемь медалей (2-2-4), сборная Грузии заняла первое место в общекомандном медальном зачете среди мужчин, опередив Россию (1-2-1) и Венгрию (1-1-1).