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Сборная Грузии по футболу провела тренировку перед матчем с командой Македонии

Сборная Грузии выступит против Северной Македонии без Кварацхелия и Шенгелия

© Sputnik / Alex Shlamov
Спорт
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За два дня до ответственного матча у полузащитника Хвичи Кварацхелия и нападающего Левана Шенгелия выявили коронавирус, они находятся в изоляции под наблюдением врачей

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. У двух игроков сборной Грузии по футболу - полузащитника Хвичи Кварацхелия и нападающего Левана Шенгелия - выявили коронавирус, футболисты находятся в изоляции и не смогут помочь своей команде в матче со сборной Северной Македонии 12 ноября, сообщает Федерация футбола Грузии.

Мачт сборной Грузии с Северной Македонией, Лига наций УЕФА
photo: Georgian Football Federation / FB
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На данном этапе сборная Грузии продолжает подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата Европы и финальным матчам Лиги наций УЕФА против Северной Македонии 12 ноября, Армении 15 ноября и Эстонии 18 ноября с 27 игроками.

Согласно протоколу, инфицированные игроки в ближайшие дни будут находиться под наблюдением медиков.

По данным ФФГ, перед началом тренировок тесты на COVID-19 у игроков дали отрицательный результат, после чего команда приступила к тренировкам в соответствии с протоколом

За два дня до официального матча, то есть 10 ноября, команда и тренерский штаб прошли обязательное тестирование, в результате чего были зафиксированы два случая инфицирования.

Победитель финала между сборными Грузии и Северной Македонии, который пройдет в Тбилиси, получит право сыграть на чемпионате Европы летом 2021 года.



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