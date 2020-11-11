Грузия – Северная Македония: прогноз на финал Лиги наций УЕФА

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия рассказывает о расстановке сил в матче между Грузией и Северной Македонией - на кону путевка на чемпионат Европы в следующем году

Делать прогноз на финал всегда очень непросто. Собраться на одну конкретно взятую игру может любая сборная. Решающий матч Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Северной Македонии – это тот случай, когда спрогнозировать исход противостояния фактически невозможно.

В таком же ключе думают и букмекеры, которые на все три исхода предлагают приблизительно одинаковые коэффициенты. Победа Грузии – 2,85; ничья – 2,95; победа Северной Македонии – 2,9. Понятно, что фаворита в этом матче нет.

Минимальным преимуществом сборной Грузии можно было бы считать фактор домашнего стадиона – игра пройдет в Тбилиси. Но он нивелируется тем обстоятельством, что матч пройдет при пустых трибунах. Хозяева лишатся дополнительной поддержки, а гостям будет чуть проще играть в непривычной обстановке.

© Sputnik / Alex Shlamov Сборная Грузии по футболу провела тренировку перед матчем с командой Македонии

В текущем розыгрыше Лиги наций УЕФА сборные уже встречались два раза. Оба матча завершились с одинаковым счетом 1:1. Но итоговый результат - это не единственное, что объединяет эти две игры. В Тбилиси команды на двоих совершили 34 нарушения, а в Скопье – 38. При этом фолы были не грубыми, а больше тактическими. Еще одна общность – небольшое количество угловых. В обоих матчах команды подали по семь корнеров.

В составе обеих сборных есть игроки, которые за счет индивидуального мастерства могут решить исход встречи. Скажем, у Грузии это атакующие полузащитники – Окриашвили и Казаишвили. Компанию им мог и должен был составить Хвича Кварацхелия, но у хавбека "Рубина" обнаружили коронавирус и в предстоящей игре он не сыграет. У северо-македонцев особо стоить выделить Пандева, Тричковского и Ристовского. Но это не значит, что точный удар не может нанести кто-то другой.

© Sputnik / Alex Shlamov Матч по футболу между сборными Грузии и Северной Македонии

Теперь поговорим о результативности команд. В пяти из последних 10 матчей сборная Грузии забивала в ворота соперников один гол. Еще один раз удалось отличиться дважды (результативная ничья 2:2 с Арменией в текущем розыгрыше турнира). Трижды подопечные Владимира Вайсса покидали поле без забитых мячей.

У Северной Македонии статистика более впечатляющая. В восьми матчах из 10 (берем одинаковое количество игр) "красные орлы" забивал один или два гола. Три мяча команда Ангеловского отгрузила Эстонии (3:3) и не сумела отличиться лишь в игре с Польшей (0:2).

Исходя из всего вышесказанного, на предстоящий финал я бы порекомендовал две ставки. Оборона сборной Грузии не всегда на высоте. Думаю, свой дежурный гол гости забьют. А вторая ставка – два или три гола в матче. Кто бы ни открыл счет во встрече, проигрывающая сторона броситься отыгрываться, ведь это финал и второго шанса уже не будет. И тут два варианта – либо получится сравнять, либо можно нарваться на контратаку. Мне кажется, ставка выглядит вполне логичной.

Ставка: а) Северная Македония забьет за 1,51 и б) в матче будет забито два или три гола за 2,03.