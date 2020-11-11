Владимир Вайсс: предстоящий матч будет очень эмоциональным

Финал Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Северной Македонии состоится в Тбилиси в четверг, на "Динамо арене". Начало встречи в 21:00 по местному времени

ТБИЛИСИ, 11 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Владимир Вайсс заявил, что предстоящий финал Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Северной Македонии, который состоится 12 ноября в Тбилиси, будет очень эмоциональным.

"Против Северной Македонии мы играли уже дважды и оба раза использовали разную тактику. Мы готовы абсолютно ко всему. Вокруг встречи будет эмоциональный фон, потому и сам матч должен получиться очень эмоциональным. Нам нужно помнить, что для успеха нам нужно забить лишь на один гол больше. Я уверен, что после завтрашней игры в Грузии будет большая радость", - сказал Вайсс на предматчевой пресс-конференции.

При этом словацкий специалист отметил, что в предстоящей игре значение будет иметь не только тактика.

"Результат завтрашней игры будет зависеть не только от выбранной тактики, но и от малейших нюансов. Значение будет иметь абсолютно все. В составе обеих сборных есть потери, но я уверен, что в командах есть футболисты, которые сделают все возможное для успеха. Для нас очень важно качественно сыграть в нападении и использовать свои шансы", - отметил Вайсс.

Буквально за несколько часов до пресс-конференции стало известно о том, что своим партнерам не смогут помочь Хвича Кварацхелия и Леван Шенгелия, у которых выявили коронавирус. Вайсс прокомментировал и эту ситуацию:

"Отсутствие Кварацхелия и Шенгелия – это большая потеря для нашей команды. На прошлой пресс-конференции я уже говорил, что наш главный враг – это коронавирус. К сожалению, это реальность сегодняшнего дня. После потери двух футболистов мне придется искать варианты того, как усилить линию атаки. Вполне возможно, что я использую потенциал Георгия Папунашвили в предстоящей игре", - сказал словацкий специалист.

В заключение Вайсс сказал, что для нынешнего поколения грузинских футболистов предстоящий матч – это большая игра. Это завершение 5-летнего цикла, который, как надеется Вайсс, принесет радость грузинскому народу.

Финал Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Северной Македонии состоится в Тбилиси 12 ноября на "Динамо арене". Начало встречи в 21:00 по местному времени. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Грузии матч пройдет при пустых трибунах.