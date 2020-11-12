Матч сборных Грузии и Северной Македонии по футболу: на кону путевка на Евро

Ни одна из двух сборных еще ни разу в своей истории не принимала участие в континентальном первенстве

ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Финал прошлого розыгрыша Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Северной Македонии состоится в Тбилиси 12 ноября. Встреча пройдет на "Динамо Арене" и начнется в 21:00 по местному времени.

Из-за эпидемиологической ситуации в стране, вызванной пандемией COVID-19, минздравом Грузии было принято решение о том, что матч пройдет без болельщиков.

Обслуживать предстоящий матч будет английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. На матче будет работать система VAR – во второй раз в истории нашей национальной команды. Впервые система VAR в матче с участием сборной Грузии была применена во время полуфинала против Беларуси.

Сборные Грузии и Северной Македонии сыграют между собой в третий раз. В нынешнем розыгрыше Лиги наций УЕФА команды выступают в одной группе и уже сыграли дважды. Оба матча – и в Тбилиси, и в Скопье завершились с одинаковым счетом 1:1.

Стоит также отметить, что в составе сборной Грузии есть несколько существенных потерь. Из-за травм в предстоящей игре не сыграют Георгий Чакветадзе и Отар Китеишвили, а из-за коронавируса – Хвича Кварацхелия и Леван Шенгелия. Все выбывшие футболисты являются игроками полузащиты.

Победитель сегодняшнего финала получит право сыграть на чемпионате Европы, который состоится летом следующего года. Ни одна из сборных еще ни разу в своей истории не принимала участия в континентальном первенстве. Победитель сыграет в группе "С" вместе с командами Нидерландов, Украины и Австрии.