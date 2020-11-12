23:44 12 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8742
  • 100 RUB4.3144
  • USD3.2863
Поиск
Матч между сборными Грузии и Северной Македонии. Игра при пустых трибунах

Матч сборных Грузии и Северной Македонии по футболу: на кону путевка на Евро

© Sputnik / Alex Shlamov
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Сборная Грузии по футболу в турнире Лига наций УЕФА (175)
40231
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/09/249406002.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201112/250009083/Matcha-sbornykh-Gruzii-i-Severnoy-Makedonii-po-futbolu-na-konu-putevka-na-Evro.html

Ни одна из двух сборных еще ни разу в своей истории не принимала участие в континентальном первенстве

ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Финал прошлого розыгрыша Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Северной Македонии состоится в Тбилиси 12 ноября. Встреча пройдет на "Динамо Арене" и начнется в 21:00 по местному времени.

Сборная Грузии по футболу провела тренировку перед матчем с командой Македонии
© Sputnik / Alex Shlamov
Грузия – Северная Македония: прогноз на финал Лиги наций УЕФА

Из-за эпидемиологической ситуации в стране, вызванной пандемией COVID-19, минздравом Грузии было принято решение о том, что матч пройдет без болельщиков.

Обслуживать предстоящий матч будет английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. На матче будет работать система VAR – во второй раз в истории нашей национальной команды. Впервые система VAR в матче с участием сборной Грузии была применена во время полуфинала против Беларуси.

Сборные Грузии и Северной Македонии сыграют между собой в третий раз. В нынешнем розыгрыше Лиги наций УЕФА команды выступают в одной группе и уже сыграли дважды. Оба матча – и в Тбилиси, и в Скопье завершились с одинаковым счетом 1:1.

Сборная Грузии по футболу провела тренировку перед матчем с командой Македонии
© Sputnik / Alex Shlamov
Гахария пожелал победы сборной Грузии в матче с Северной Македонией

Стоит также отметить, что в составе сборной Грузии есть несколько существенных потерь. Из-за травм в предстоящей игре не сыграют Георгий Чакветадзе и Отар Китеишвили, а из-за коронавируса – Хвича Кварацхелия и Леван Шенгелия. Все выбывшие футболисты являются игроками полузащиты.

Победитель сегодняшнего финала получит право сыграть на чемпионате Европы, который состоится летом следующего года. Ни одна из сборных еще ни разу в своей истории не принимала участия в континентальном первенстве. Победитель сыграет в группе "С" вместе с командами Нидерландов, Украины и Австрии.

Темы:
Сборная Грузии по футболу в турнире Лига наций УЕФА (175)
Теги:
Лига Наций УЕФА, Сборная Грузии по футболу, футбол


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Болельщики у стадиона Динамо Арена перед началом матча между сборными Грузии и Македонии
Огненное шоу: болельщики жгли файеры в Тбилиси перед матчем Грузия-Македония
Коронавирус vs Грузия: жители Тбилиси рассказали, что думают про COVID
Коронавирус vs Грузия: жители Тбилиси рассказали, что думают про COVID
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться