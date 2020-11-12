Чего стоит ждать от матча Грузии и Северной Македонии – мнения экспертов

ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. В истории независимой Грузии, наверное, еще не было такого значимого спортивного события, как финал Лиги наций УЕФА между Грузией и Северной Македонией. Победитель матча сыграет на чемпионате Европы. Какая бы из команд туда ни попала, для нее это будет дебютное выступление на континентальном первенстве.

Изначально у сборной Грузии было преимущество домашнего поля. Но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. Из-за эпидемиологической ситуации в стране матч было решено провести при пустых трибунах. Более того, в самый последний момент стало известно, что у двух игроков национальной команды обнаружили коронавирус. Это полузащитники Хвича Кварацхелия и Леван Шенгелия.

И если второй не был игроком основы, то отсутствие на поле Хвичи – это более чем существенная потеря для сборной Грузии.

Sputnik Грузия пообщался с футбольными экспертами и узнал их мнение о предстоящем финале.

Сандро Цнобилдазе, футбольный комментатор и спортивный журналист

В составе сборной Грузии есть четыре существенные потери. Это Чакветадзе, Китеишвили, Кварацхелия и Шенгелия. Но если о том, что Чакветадзе и Китеишвили не сыграют было известно давно, то потеря Кварацхелия – это почти катастрофа. Он сейчас находится в отличной форме, о чем свидетельствуют последние игры за национальную команду и российский "Рубин". Вайсс в срочном порядке должен придумывать план "В". Но как у любого специалиста, он у него должен быть

Играть без Кварацхелия, конечно, будет очень сложно, но и у Северной Македонии есть серьезные кадровые проблемы. Уже абсолютно точно известно, что на поле не выйдет Энис Бардхи. Это одна из ключевых фигур сборной. Именно полузащитник "Леванте" выполняет все стандарты в своей команде, после которых македонцы очень часто забивают.

Также неизвестно сможет ли сыграть Ариян Адеми, у которого есть небольшое повреждение. Да, он принимал участие в тренировке, но далеко не факт, что он выйдет на поле. А даже если выйдет, понятно, что полузащитник находится не в лучшей своей форме. Так что шансы сборных в предстоящем финале я бы оценил как 50 на 50.

Гиви Капанадзе, спортивный журналист

Если бы на финал были допущены болельщики, я бы однозначно сказал, что Грузия – фаворит. Даже без Кварацхелия. Потому что как ни крути, но фанаты на трибунах – это 12-й игрок. В Великобритании очень серьезная ситуация с пандемией, там объявлен локдаун.

Но в Белфасте, на финал между Северной Ирландией и Словакией допускают порядка двух тысяч болельщиков. То же самое и в Будапеште, где Венгрия встретится с Исландией. Все прекрасно понимают, что эти матчи важны для их сборных, ведь на кону путевка на чемпионат Европы.

При этом и Венгрия, и Северная Ирландия уже участвовали в крупных турнирах. Грузия же – никогда. Мне кажется, что хотя бы две-три тысячи болельщиков на 50-тысячном стадионе были бы очень кстати. Это придало бы нашим футболистам дополнительный стимул.

Предстоящий финал Лиги наций УЕФА – это, безусловно, исторический матч, как для сборной Грузии, так и для Северной Македонии. Выделить фаворита в игре очень сложно. Об этом заявляли и наставники команд. И если главные тренеры сборных не могут дать прогноз на матч, нам лишь остается болеть за своих и надеяться, что нынешнее поколение грузинских футболистов сможет переписать историю.