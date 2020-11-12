23:44 12 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8742
  • 100 RUB4.3144
  • USD3.2863
Поиск
Матч между молодежными сборными Грузии и Финляндии по футболу (U-21) в Тбилиси

Молодежная сборная Грузии по футболу обыграла сверстников из Словакии

FB / Georgian Football Federation
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Сборная Грузии по футболу (171)
16510
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201112/250013056/Molodezhnaya-sbornaya-Gruzii-po-futbolu-obygrala-sverstnikov-iz-Slovakii.html

Матч против Словакии для молодежной сборной Грузии стал заключительным в отборочной группе чемпионата Европы

ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Молодежная сборная Грузии по футболу (U-21) обыграла в Тбилиси команду Словакии 2:1 в заключительном отборочном матче чемпионата Европы.

Хозяева вышли вперед уже на девятой минуте, после того как Лукаш Фабси срезал мяч в сетку собственных ворот.

На протяжении всей встречи подопечные Зураба Хизанишвили владели заметным игровым и территориальным преимуществом, но удвоить счет смогли только в концовке матча. На 78 минуте отличился Анзор Меквабишвили.

Футбол. Футбольные мячи на стадионе им. Михаила Месхи-2
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Молодежная сборная Грузии по футболу обыграла сверстников из Азербайджана

Единственное, чем смогли ответить гости, – это гол престижа Мирослава Гоно в уже компенсированное арбитром время.

Матч против Словакии для молодежной сборной Грузии стал заключительным в отборочной группе чемпионата Европы. В 10 играх грузинские футболисты набрали 15 очков (пять побед и пять поражений) и заняли итоговое третье место.

Лидером группы является сборная Швейцарии, которая не потерпела ни одного поражения и в восьми матчах отбора набрала 24 очка. При этом у швейцарцев, как и у Франции, идущей на втором месте с 21 баллом, есть еще две игры в запасе.

Темы:
Сборная Грузии по футболу (171)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Болельщики у стадиона Динамо Арена перед началом матча между сборными Грузии и Македонии
Огненное шоу: болельщики жгли файеры в Тбилиси перед матчем Грузия-Македония
Коронавирус vs Грузия: жители Тбилиси рассказали, что думают про COVID
Коронавирус vs Грузия: жители Тбилиси рассказали, что думают про COVID
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться