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Сборная Македонии по футболу провела тренировку перед матчем с командой Грузии

За победу над Грузией футболисты Северной Македонии получат солидные премии

© Sputnik / Alex Shlamov
Спорт
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Темы:
Сборная Грузии по футболу в турнире Лига наций УЕФА (175)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201112/250013747/Za-pobedu-nad-Gruziey-futbolisty-Severnoy-Makedonii-poluchat-solidnye-premii.html

Победитель матча в Тбилиси получит право сыграть на чемпионате Европы, который состоится летом следующего года

ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. В случае победы над сборной Грузии в финале Лиги наций УЕФА, футболисты Северной Македонии получат премию в размере трех миллионов евро, сообщает издание Sportmedia со ссылкой на федерацию футбола страны.

По сообщению издания, данное решение было принято президентом федерации Муамедом Сейдином. Как пишет издание, в случае выхода Северной Македонии на чемпионат Европы, федерация получит порядка 9,5 миллиона евро и 30 процентов от этой суммы пойдет на премии футболистам.

Матч между сборными Грузии и Северной Македонии. Игра при пустых трибунах
© Sputnik / Alex Shlamov
Матч сборных Грузии и Северной Македонии по футболу: на кону путевка на Евро

О том, предусмотрены ли какие-нибудь премии футболистам сборной Грузии в случае прохода на ЕВРО-2021 – информации нет.

Финал Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Северной Македонии состоится в Тбилиси 12 ноября на стадионе "Динамо арена". Начало встречи в 21:00 по местному времени. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране встреча пройдет при пустых трибунах.

Победитель матча получит право сыграть на чемпионате Европы, который состоится летом следующего года. Ни сборная Грузии, ни сборная Северной Македонии еще никогда в своей истории не принимали участия в континентальном первенстве.

Темы:
Сборная Грузии по футболу в турнире Лига наций УЕФА (175)
Теги:
Лига Наций УЕФА, Сборная Грузии по футболу, футбол


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