За победу над Грузией футболисты Северной Македонии получат солидные премии

Победитель матча в Тбилиси получит право сыграть на чемпионате Европы, который состоится летом следующего года

ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. В случае победы над сборной Грузии в финале Лиги наций УЕФА, футболисты Северной Македонии получат премию в размере трех миллионов евро, сообщает издание Sportmedia со ссылкой на федерацию футбола страны.

По сообщению издания, данное решение было принято президентом федерации Муамедом Сейдином. Как пишет издание, в случае выхода Северной Македонии на чемпионат Европы, федерация получит порядка 9,5 миллиона евро и 30 процентов от этой суммы пойдет на премии футболистам.

О том, предусмотрены ли какие-нибудь премии футболистам сборной Грузии в случае прохода на ЕВРО-2021 – информации нет.

Финал Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Северной Македонии состоится в Тбилиси 12 ноября на стадионе "Динамо арена". Начало встречи в 21:00 по местному времени. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране встреча пройдет при пустых трибунах.

Победитель матча получит право сыграть на чемпионате Европы, который состоится летом следующего года. Ни сборная Грузии, ни сборная Северной Македонии еще никогда в своей истории не принимали участия в континентальном первенстве.