Я верю в ваш успех - эмоциональное обращение Ноны Гаприндашвили к сборной Грузии

Пятикратная чемпионка мира и большая поклонница футбола пожелала команде победы, которую ждет вместе с ней вся страна

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Легендарная шахматистка Нона Гаприндашвили эмоционально обратилась к игрокам сборной Грузии перед важным матчем с Северной Македонией в программе выдающего грузинского футболиста-ветерана Владимира Гуцаева "Тайм-аут" на Первом канале.

"Вы достойные представители нашей страны и достигли того уровня, что сегодня вся Грузия с нетерпением ждет этой игры. Я уверена, что вы сделаете все возможное, чтобы победить. Впрочем, это спорт, перед выходом на поле вы не сможет совладать с нервами, но потом вам нужно успокоиться и вложить в игру всю душу - я уверена, что у вас это получится. Наша страна давно ждет этого. Желаю успеха ", - сказала Нона Гаприндашвили.

Она также поддержала тех игроков, которые сегодня не смогут выйти на поле. Речь идет о Хвиче Кварацхелия и Леване Шенгелия, у которых накануне выявили коронавирус.

"Я хотела бы обратиться к тем молодым людям, которые сыграли большую роль в том, что сегодня команда проводит эту встречу. Они должны знать, что и сегодня они являются частью этой команды, и я хочу, чтобы они вернулись в команду-победительницу как можно скорее", - подбодрила игроков легендарная шахматистка.

Сегодня в 21:00 Тбилиси состоится финал Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Северной Македонии. Победитель получит право сыграть на чемпионате Европы летом 2021 года.