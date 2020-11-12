Перед историческим финалом - как грузинские болельщики поддерживают сборную

ТБИЛИСИ, 12 ноября - Sputnik. Перед грандиозным финалом толпа собирается у экранов. Мы хорошо помним, что происходило во время матча Грузия-Беларусь возле площади Бориса Пайчадзе. Несмотря на пандемию, толпа собралась на улицах еще до игры, чтобы поприветствовать команду ревом и ободряющим криком на стадионе, который не прекращался в течение 90 минут.

Сегодня команде предстоит последнее испытание, за которым, к сожалению, зрители не смогут "следить" на стадионе. Будем надеяться, что ребята пройдут испытание на отлично и покажут нам красивый футбол.

Перед финалом было много идей, как подбодрить болельщиков в сборной. К акции присоединились рядовые зрители, бывшие спортсмены и спортивные журналисты. Setanta Sports Georgia начала кампанию #გააგონე ხმა საქართველოს ნაკრებს (донеси свой голос до сборной Грузии)

Известный грузинский обозреватель грузинских любителей спорта Нодар Симсиве разместил на своей странице в Facebook видео, в котором призвал население поддержать команду.

Спортивный журналист и телеведущий Димитрий Оболадзе не постеснялся распространить обращение.

Реваз Челебадзе, бывший футболист и мастер пенальти, также поддерживает национальную команду через соцсети. "12 ноября - счастливый день для грузинского футбола, а сегодня будет самый счастливый день для Грузии в целом! Грузинские львы идут к победе!" - пишет Челебадзе.

Событие, которого с нетерпением ждет весь народ, не осталось незамеченным политиками. Успехов нашей команде также пожелал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. О важности матча он рассказал на брифинге в правительственной администрации.

"У нас сегодня очень важная игра. Несколько важных игроков остались в стороне из-за пандемии. Хочу пожелать успехов нашим футболистам и уверен, что мы все вместе отметим победу", - сказал глава правительства.

Несмотря на экономический кризис и политическую ситуацию в стране, настроение в сборной отличное. Грузинские футболисты обещают болельщикам победу.

С другой стороны, футболисты Северной Македонии готовятся к празднованию победы в еще невыигранной игре. Они с нетерпением ждут тбилисского матча в стране, а также объявляют об организации уличных маршей в день игры. Горан Пандев, 37-летний нападающий команды, пообещал фанатам сюрприз в случае победы, но не говорит о том, что это будет.

"Мы приготовили сюрприз для наших фанатов, но я не могу вам сказать, о чем мы сейчас говорим. "Давайте сначала сделаем свою работу, и тогда все будет хорошо", - говорит Пандев.

После 22:00 передвижение по Тбилиси ограничено. Македонские СМИ не могут скрыть своей радости.

"Матч начинается в 21:00 по местному времени, а в 22:00 вступает в силу закон, согласно которому нельзя выходить на улицу до 5 часов утра. Таким образом, даже если сборная Грузии добьется исторического успеха, никто не сможет праздновать", - пишет македонское издание.

На фоне кадровых проблем и ограничений, вызванных пандемией, сборную Грузии ждет важнейший матч. Впервые в истории страны сборная Грузии имеет шанс принять участие в чемпионате Европы.

Напоминаем, что противостояние Грузии и Северной Македонии состоится 12 ноября в 21:00 по тбилисскому времени на "Динамо арене". Судить встречу будет английский рефери Энтони Тейлор. Система VAR также будет задействована в финале.