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Македонцы радуются победе. Матч между сборными Грузии и Македонии прошел при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена

Сборная Грузии уступила Северной Македонии в финале Лиги наций УЕФА

© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
Спорт
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Темы:
Сборная Грузии по футболу в турнире Лига наций УЕФА (175)
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Sputnik Грузия
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Сборная Северной Македонии впервые в своей истории сыграет на чемпионате Европы в одной группе с Нидерландами, Украиной и Австрией

ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Сборная Грузии по футболу проиграла Северной Македонии 0:1 в финале Лиги наций УЕФА, состоявшемся в Тбилиси на "Динамо арене".

Единственный мяч во встрече на 56 минуте забил капитан македонцев Горан Пандев.

Джаба Канкава. Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена
© photo: AFP 2020 / VANO SHLAMOV
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В первом тайме сборная Грузии владела подавляющим игровым и территориальным преимуществом. Однако по-настоящему опасных моментов у ворот македонцев хозяева так и не создали.

После перерыва картина происходящего на поле "Динамо арены" поменялась на 180 градусов. С первых минут второго тайма гости начали активные атаки ворот Георгия Лория, одна из которых завершилась голом. Стоит отметить, что этот удар в створ ворот стал единственным после перерыва для обеих сборных.

В конце матча главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс произвел сразу несколько замен, но вышедшие на поле игроки так и не смогли изменить картины происходящего.

Грузинские футболисты проиграли. Матч между сборными Грузии и Македонии прошел при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена
© Sputnik / Alex Shlamov
Грузинские футболисты проиграли. Матч между сборными Грузии и Македонии прошел при пустых трибунах на стадионе "Динамо Арена"

Сборная Северной Македонии впервые в своей истории сыграет на чемпионате Европы в одной группе с Нидерландами, Украиной и Австрией. Континентальное первенство по футболу пройдет летом следующего года.

Темы:
Сборная Грузии по футболу в турнире Лига наций УЕФА (175)


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