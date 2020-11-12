Сборная Грузии уступила Северной Македонии в финале Лиги наций УЕФА

Сборная Северной Македонии впервые в своей истории сыграет на чемпионате Европы в одной группе с Нидерландами, Украиной и Австрией

ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Сборная Грузии по футболу проиграла Северной Македонии 0:1 в финале Лиги наций УЕФА, состоявшемся в Тбилиси на "Динамо арене".

Единственный мяч во встрече на 56 минуте забил капитан македонцев Горан Пандев.

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В первом тайме сборная Грузии владела подавляющим игровым и территориальным преимуществом. Однако по-настоящему опасных моментов у ворот македонцев хозяева так и не создали.

После перерыва картина происходящего на поле "Динамо арены" поменялась на 180 градусов. С первых минут второго тайма гости начали активные атаки ворот Георгия Лория, одна из которых завершилась голом. Стоит отметить, что этот удар в створ ворот стал единственным после перерыва для обеих сборных.

В конце матча главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс произвел сразу несколько замен, но вышедшие на поле игроки так и не смогли изменить картины происходящего.

© Sputnik / Alex Shlamov Грузинские футболисты проиграли. Матч между сборными Грузии и Македонии прошел при пустых трибунах на стадионе "Динамо Арена"

Сборная Северной Македонии впервые в своей истории сыграет на чемпионате Европы в одной группе с Нидерландами, Украиной и Австрией. Континентальное первенство по футболу пройдет летом следующего года.