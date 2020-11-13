04:07 13 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8888
  • 100 RUB4.2885
  • USD3.2914
Поиск
Срочно:
Тренер Владимир Вайсс. Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена

Владимир Вайсс покидает пост главного тренера сборной Грузии по футболу

© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
Спорт
Получить короткую ссылку
22720
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/0c/250021474.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201113/250024431/Vladimir-Vayss-pokidaet-post-glavnogo-trenera-sbornoy-Gruzii-po-futbolu.html

Пока ничего не известно о том, кто может занять пост главного тренера после ухода словацкого специалиста

ТБИЛИСИ, 13 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Владимир Вайсс покинет свой пост после матчей с Арменией (15 ноября) и Эстонией (18 ноября) в рамках Лиги наций УЕФА. Об этом словацкий специалист сказал на пресс-конференции после поражения сборной Грузии от Северной Македонии (0:1) в финале прошлого розыгрыша турнира.

Джаба Канкава. Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена
© photo: AFP 2020 / VANO SHLAMOV
Битва за путевку на Евро: Грузия vs Северная Македония - как это было, трансляция матча

"Я прошу прощения за сегодняшний день. Всю ответственность за поражение я беру на себя. Это футбол – это жизнь. Я приношу свои извинения футболистам, федерации, журналистам и болельщикам. Северной Македонии хватило одного гола, чтобы победить. Я их поздравляю – сегодня они играли лучше нас. Это очень печальный день для меня, для команды и для всех", - сказал Вайсс на пресс-конференции.

После этого словацкий специалист заявил о том, что время его работы со сборной Грузии подходит к концу.

"Моя работа здесь заканчивается. После двух матчей против Армении (15 ноября) и Эстонии (18 ноября) у сборной Грузии будет новый главный тренер. Я завершаю свое пятилетнее пребывание у руля грузинской команды. Сегодня для всех очень печальный день – для футболистов, для тренерского штаба, для болельщиков. Некоторые не могут сдержать слез. Я хочу всех поблагодарить – футболистов, федерацию, журналистов, болельщиков и еще раз попросить у всех прощения", - заявил Владимир Вайсс.

Стоит отметить, что некоторые журналисты в знак протеста против неудовлетворительного результата сборной покинули пресс-конференцию.

Сборная Грузии уступила в Тбилиси Северной Македонии в финале Лиги наций УЕФА со счетом 0:1 и не смогла пробиться на чемпионат Европы, который состоится летом следующего года.

Теги:
Сборная Грузии по футболу, Владимир Вайсс


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Болельщики у стадиона Динамо Арена перед началом матча между сборными Грузии и Македонии
Огненное шоу: болельщики жгли файеры в Тбилиси перед матчем Грузия-Македония
Коронавирус vs Грузия: жители Тбилиси рассказали, что думают про COVID
Коронавирус vs Грузия: жители Тбилиси рассказали, что думают про COVID
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться