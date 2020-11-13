19:15 13 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8888
  • 100 RUB4.2885
  • USD3.2914
Поиск
Грузинский сумоиcт Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин

Грузинский сумоист одержал третью победу на ноябрьском басё - видео

© photo: AFP 2020 / BEHROUZ MEHRI
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (112)
52 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201113/250030271/Gruzinskiy-sumoist-oderzhal-tretyu-pobedu-na-noyabrskom-bas---video.html

После этого успеха баланс побед и поражений Тотиносина на текущем турнире выровнялся - на счету спортсмена три победы и столько же поражений

ТБИЛИСИ, 13 ноя – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал третью победу на ноябрьском басё, проходящем в эти дни в Токио.

В шестой день турнира Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, победил девятого маэгасиру Запада – Котоэко. Горгадзе пропустил своего соперника в мородзаси, однако удержал левосторонний захват хидари-уватэ и одолел Котоэко броском-уватэнагэ.

После этого успеха баланс побед и поражений Тотиносина на текущем турнире выровнялся. На счету грузинского спортсмена три победы и столько же поражений.

В седьмой соревновательный день Тотиносин встретится с седьмым маэгасирой Запада – Эндо. Предстоящий поединок станет для сумоистов 14 очным противостоянием. Пока с минимальным преимуществом 7:6 ведет грузинский спортсмен.

Лидером текущего басё, которое завершится 22 ноября, является озэки Такакэйсэ, одержавший победы во всех шести поединках турнира.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (112)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Болельщики. Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена
Вкус победы и горечь поражения: Македония радуется, Грузия переживает - фото
Асад заявил, что США мешают возвращению сирийских беженцев на родину.
Асад заявил, что США мешают возвращению сирийских беженцев на родину
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться