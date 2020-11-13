Грузинский сумоист одержал третью победу на ноябрьском басё - видео

После этого успеха баланс побед и поражений Тотиносина на текущем турнире выровнялся - на счету спортсмена три победы и столько же поражений

ТБИЛИСИ, 13 ноя – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал третью победу на ноябрьском басё, проходящем в эти дни в Токио.

В шестой день турнира Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасиры Востока, победил девятого маэгасиру Запада – Котоэко. Горгадзе пропустил своего соперника в мородзаси, однако удержал левосторонний захват хидари-уватэ и одолел Котоэко броском-уватэнагэ.

После этого успеха баланс побед и поражений Тотиносина на текущем турнире выровнялся. На счету грузинского спортсмена три победы и столько же поражений.

В седьмой соревновательный день Тотиносин встретится с седьмым маэгасирой Запада – Эндо. Предстоящий поединок станет для сумоистов 14 очным противостоянием. Пока с минимальным преимуществом 7:6 ведет грузинский спортсмен.

Лидером текущего басё, которое завершится 22 ноября, является озэки Такакэйсэ, одержавший победы во всех шести поединках турнира.