Главный тренер сборной Грузии по регби назвал состав на матч против Англии

Первую встречу грузинские регбисты проведут 14 ноября против обладателя Кубка Шести Наций 2020 года и вице-чемпиона мира – сборной Англии

ТБИЛИСИ, 13 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили определился со стартовым составом команды на матч против Англии, который состоится 14 ноября на стадионе "Твикенхэм" в рамках Осеннего Кубка Наций, говорится в сообщении Союза регби Грузии.

Состав сборной Грузии по регби:

Форварды:

Михаил Нариашвили ("Монпелье", Франция), Шалва Мамукашвили ("Лестер Тайгерс", Англия), Бека Гигашвили ("Тулон", Франция), Лаша Джаяни ("Армази", Грузия), Григор Кердикошвили ("Лело-Сарацинс", Грузия), Георгий Тхилаишвили ("Батуми", Грузия), Бека Сагинадзе ("Орийак", Франция), Бека Горгадзе ("Бордо", Франция).

Полузащитники:

Гела Апрасидзе ("Монпелье", Франция), Тедо Абжандадзе ("Брив", Франция).

Бэки:

Сандро Сванидзе и Георгий Квеселадзе (оба "Армази", Грузия), Мераб Шарикадзе (без клуба), Акаки Табуцадзе ("Лело-Сарацинс", Грузия), Лаша Хмаладзе ("Батуми", Грузия).

По сравнению с тест-матчем против Шотландии, в котором сборная Грузии уступила 7:48, Маисашвили произвел восемь замен в стартовом составе.

"Приток молодых игроков в сборную происходит поэтапно. Необходимо соблюдение баланса, разумного синтеза, тем более, что у нас в соперниках одна из лучших команд мира. При выборе состава пришлось принимать форсированные решения, так как в команде есть травмированные игроки. У Джавахия и Матиашвили травмы плеча, Чеишвили повредил ногу, а у Алания травма головы", - прокомментировал выбор стартового состава Маисашвили.

При этом главный тренер сборной Грузии отметил дебютанта "Лелос" Сандро Сванидзе.

"Сванидзе – перспективный и умный игрок. Дебют в матче против Англии – это своего рода психологическое испытание и ответственность. Но с другой стороны, это прекрасный шанс, ведь именно в таких матчах молодые игроки получают бесценный опыт", - отметил Маисашвили.

Сборные Грузии и Англии дважды встречались между собой и оба раза на чемпионатах мира. В 2003 году "алые розы" победили с разгромным счетом 84:6, а на Кубке мира 2017 года выиграли 41:10. Стоит отметить, что сборная Англии является действующим победителем Кубка Шести Наций и вице-чемпионом мира.

Помимо сборной Англии соперниками грузинских регбистов по группе "А" будут команды Уэльса и Ирландии.

Матч между сборными Грузии и Англии в субботу начнется в 19:00 по тбилисскому времени.