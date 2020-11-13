Вошел в положение: Каладзе пообещал помочь оштрафованному футбольному фану

Ветеран футбола знает, что значит для команды поддержка болельщика, и высоко ценит такую преданность футболу и сборной Грузии

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси, ветеран футбола Каха Каладзе пообещал, что болельщик, который нарушил ограничение на передвижение в ночное время суток, не будет наказан штрафом.

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В четверг в Тбилиси прошел матч между сборными Грузии и Северной Македонии. Сборная Грузии проиграла со счетом 0:1 и не смогла пробиться на чемпионат Европы, который состоится летом следующего года.

Чтобы поддержать сборную, перед стадионом собрались грузинские болельщики, несмотря на установленное ограничение на передвижение после 22:00, которое действует в больших городах в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

Один из болельщиков, который возвращался домой после матча, попался на глаза патрульной полиции. Ему был выписан штраф в две тысячи лари (около 600 долларов).

"Такая преданность футболу и сборной своей страны заслуживает уважения, и я считаю, что штраф не должен ложиться грузом на плечи этого человека и его семьи. Я обещаю, что у этого человека не будет проблем, с полным соблюдением закона мы сможем решить эту проблему", - написал Каладзе на своей личной странице в социальной сети Facebook.

Каладзе ответил на критику в свой адрес по поводу того, что он сам присутствовал на стадионе во время матча, в то время как простые болельщики не имели такой возможности.

"Что касается моего пребывания на стадионе, хочу объяснить, что я был приглашен делегацией УЕФА и футбольной федерацией вместе с другими ветеранами футбола. Я присутствовал на стадионе как ветеран футбола, а не как политик или мэр города", - пишет Каладзе.

Мэр подчеркнул, что это не являлось проявлением какой-либо привилегии или "чиновничества".

Сам Каладзе – бывший футболист, в прошлом защитник футбольного клуба "Милан", провел за итальянский клуб 284 матча. В этом году Каладзе был включен в символическую сборную Италии всех времен, составленную изданием Football-Italia.