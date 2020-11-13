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Игроки сборной Азербайджана по футболу

Азербайджан – Черногория: прогноз на матч Лиги наций УЕФА

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (974)
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч финала Лиги наций УЕФА между сборными Азербайджана и Черногории

Матч Лиги наций УЕФА между сборными Азербайджана и Черногории с турнирной точки зрения важен для обеих команд. Черногорцы с Люксембургом имеют одинаковое количество очков и бьются за первую строчку в группе, а Азербайджан, хоть и находится на третьем месте в квартете, еще не гарантировал себе сохранение прописки в дивизионе "С".

Если бы встреча проводилась в Баку, то я почти уверен – хозяева создали бы проблемы более именитому сопернику. Азербайджанская сборная сейчас находится на эмоциональном подъеме и сделала бы все возможное, чтобы усилить радость своих болельщиков.

Опасная ситуация у ворот гостей. Матч между сборными Грузии и Македонии прошел при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена
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Но из-за непростой политической обстановке в регионе в УЕФА запретили Азербайджану и Армении проводить домашние матчи в Баку и Ереване. Игра против Черногории состоится в хорватском городе Запрешич, в котором черногорцы, как мне кажется, в большей степени будут ощущать себя хозяевами.

Черногории в обязательном порядке надо обыгрывать Азербайджан. "Храбрые соколы" имеют с Люксембургом одинаковое количество очков, но первое место уступают из-за личных встреч. На выезде черногорцы победили 1:0, а вот дома уступили 1:2. Подопечные Фарука Хаджибегича должны сами набирать очки и надеяться, что Люксембург их потеряет.

В текущем розыгрыше Лиги наций УЕФА черногорцы уже встречались с Азербайджаном дома и уверенно победили 2:0.

Вполне логично, что в предстоящем матче сборная Черногория считается фаворитом. Победа номинальных гостей оценивается коэффициентом 2,23 (против 3,5 у Азербайджана). Учитывая турнирную необходимость я склоняюсь к тому, что "храбрые соколы" наберут три очка. Но рисковать все же не стану и предложу заиграть победу черногорцев хотя бы в одном тайме. Предложение на этот исход вполне приличное.

Ставка: Черногория выиграет хотя бы один тайм за 1,72.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (974)
Теги:
Лига Наций УЕФА, прогноз на футбольный матч, футбол


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