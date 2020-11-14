Швеция – Хорватия: прогноз на матч Лиги наций УЕФА

Обе сборные с прохладцей (и это мягко сказано), отнеслись ко второму розыгрышу Лиги наций УЕФА. Хорватия и Швеция играют в группе три вместе с Португалией и Францией, и после четырех сыгранных туров команды набрали три и ноль очков соответственно.

Единственную победу сборная Хорватии одержала в домашнем матче как раз против Швеции. "Шашечные" победили со счетом 2:1. Но этот успех сложно отнести к какому-то серьезному достижению – скандинавская дружина проигрывает на турнире всем подряд и мяч, забитый в ворота хорватов, пока единственный в четырех играх.

В случае поражения сборная Швеции потеряет даже теоретические шансы сохранить прописку в дивизионе "А". Но лично у меня есть ощущение, что подопечным Янне Андерссона это и не очень-то надо. Понятно, что играть в одной группе с чемпионами мира, Европы и вице-чемпионами мира – это серьезное испытание. И нельзя сказать, что в матчах против Португалии и Франции скандинавы смотрелись совсем уж безнадежно. Но какого-то "безумного духа викингов" не было.

В предстоящей игре букмекеры фаворита не видят. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2,8, а заиграть успех хорватской команды можно за 2,7. Очевидно, что этот матч на три результата. Поэтому оставим в покое исход встречи и обратимся к голам. Из 10 последних матчей Хорватии, девять получились результативными – в них забивалось минимум три гола. Зато в единственной игре, где эта ставка не сыграла (против Уэльса), отличиться сумели обе сборные, а матч завершился вничью 1:1.

Что касается Швеции, то "сине-желтые" играют чуть сдержанней – только в четырех из 10 игр получилось пробить букмекерский "верх". При этом только дважды сыграла ставка "обе забьют". Учитывая все вышесказанное, открытую игру хорватов и закрытую шведов, я выберу золотую середину и предположу, что в матче будет забито два или три гола.

Ставка: в матче будет забито два или три гола за 2,0.