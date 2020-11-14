Грузия – Армения: прогноз на матч Лиги наций УЕФА

Честно говоря, даже сложно предположить, в каком состоянии сборная Грузии по футболу выйдет на поле против Армении в матче Лиги наций УЕФА. Два дня назад наша команда в Тбилиси уступила 0:1 Северной Македонии в финале прошлого розыгрыша турнира и упустила шанс впервые в своей истории сыграть на чемпионате Европы. Для того, чтобы прийти в себя после такого потрясения и опустошенности нужны месяцы, а тут приходится играть на третий день.

Как мне кажется, не будет рвения и со стороны Владимира Вайсса. Матчи против Армении (15 ноября) и Эстонии (18 ноября) станут последними для словацкого специалиста на посту главного тренера сборной Грузии. Какие слова мотивации Вайсс может найти сейчас, если он не смог этого сделать в перерыве матча с македонцами?

Думаю, что в двух предстоящих играх в составе сборной Грузии произойдет сильная ротация. На поле выйдут молодые футболисты, которым еще есть что доказывать и играть на перспективу. Основной состав имел возможность переписать историю грузинского футбола 12 ноября, но с поставленной задачей не справился.

© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE Сборная Грузии по футболу перед матчем с командой Македонии

Что касается футболистов сборной Армении, то, думаю, они тоже находятся не в идеальном эмоциональном состоянии. Тут уже дело не в спортивной составляющей, а в политической. Ну, вы понимаете. Хотя, я могу и ошибаться. Одно можно сказать совершенно точно – в Тбилиси не сыграет лидер и капитан армянской команды – Генрих Мхитарян. Отсутствие полузащитника итальянской "Ромы" связано с определенными регуляциями Минздрава Италии, касающихся пандемии COVID-19.

Sputnik Игроки сборной Армении по футболу

Если говорить о турнирной мотивации, то армяне находятся в более выгодном положении. Последний матч турнира Армения проведет дома (не в Ереване, конечно, но будет считаться номинальной хозяйкой) против Северной Македонии. И в случае победы над Грузией именно армяне и северо-македонцы в очном противостоянии решат кому достанется первое место в группе, а вместе с ним и путевка в дивизион "В". Поэтому я думаю, особенно учитывая состояние грузинских футболистов, в Тбилиси гости как минимум не проиграют.

Ставка: Армения не проиграет за 1,79.