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Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле

Грузия – Армения: прогноз на матч Лиги наций УЕФА

photo : Georgian Football Federation / FB
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201114/250035695/Gruziya--Armeniya-prognoz-na-match-Ligi-natsiy-UEFA.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Армении

Честно говоря, даже сложно предположить, в каком состоянии сборная Грузии по футболу выйдет на поле против Армении в матче Лиги наций УЕФА. Два дня назад наша команда в Тбилиси уступила 0:1 Северной Македонии в финале прошлого розыгрыша турнира и упустила шанс впервые в своей истории сыграть на чемпионате Европы. Для того, чтобы прийти в себя после такого потрясения и опустошенности нужны месяцы, а тут приходится играть на третий день.

Как мне кажется, не будет рвения и со стороны Владимира Вайсса. Матчи против Армении (15 ноября) и Эстонии (18 ноября) станут последними для словацкого специалиста на посту главного тренера сборной Грузии. Какие слова мотивации Вайсс может найти сейчас, если он не смог этого сделать в перерыве матча с македонцами?

Думаю, что в двух предстоящих играх в составе сборной Грузии произойдет сильная ротация. На поле выйдут молодые футболисты, которым еще есть что доказывать и играть на перспективу. Основной состав имел возможность переписать историю грузинского футбола 12 ноября, но с поставленной задачей не справился.

Сборная Грузии по футболу перед матчем с командой Македонии
© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
Сборная Грузии по футболу перед матчем с командой Македонии

Что касается футболистов сборной Армении, то, думаю, они тоже находятся не в идеальном эмоциональном состоянии. Тут уже дело не в спортивной составляющей, а в политической. Ну, вы понимаете. Хотя, я могу и ошибаться. Одно можно сказать совершенно точно – в Тбилиси не сыграет лидер и капитан армянской команды – Генрих Мхитарян. Отсутствие полузащитника итальянской "Ромы" связано с определенными регуляциями Минздрава Италии, касающихся пандемии COVID-19.

Игроки сборной Армении по футболу
Sputnik
Игроки сборной Армении по футболу

Если говорить о турнирной мотивации, то армяне находятся в более выгодном положении. Последний матч турнира Армения проведет дома (не в Ереване, конечно, но будет считаться номинальной хозяйкой) против Северной Македонии. И в случае победы над Грузией именно армяне и северо-македонцы в очном противостоянии решат кому достанется первое место в группе, а вместе с ним и путевка в дивизион "В". Поэтому я думаю, особенно учитывая состояние грузинских футболистов, в Тбилиси гости как минимум не проиграют.

Ставка: Армения не проиграет за 1,79.

Теги:
Лига Наций УЕФА, Армения, Сборная Грузии по футболу, спорт, прогноз на футбольный матч, футбол


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