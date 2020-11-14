00:06 15 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8961
  • 100 RUB4.2581
  • USD3.2951
Поиск
Футбол. Футболист и футбольный мяч

Матч между сборными Грузии и Армении рассудит итальянская бригада арбитров

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Сборная Грузии по футболу в турнире Лига наций УЕФА (179)
44 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/11/249468027.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201114/250035772/Match-mezhdu-sbornymi-Gruzii-i-Armenii-rassudit-italyanskaya-brigada-arbitrov.html

Глава бригады является достаточно жестким судьей – в последних десяти матчах итальянец показал 49 желтых карточек и четыре раза удалял игроков с поля

ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Матч пятого тура Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Армении, который состоится в Тбилиси 15 ноября, рассудит итальянская бригада судей во главе с Марко Гуида.

Помогать на линиях 39-летнему арбитру будут его соотечественники Маттео Пассери и Сержио Рангетти. Резервный судья Розарио Абиссо также представляет Италию.

Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле
photo : Georgian Football Federation / FB
Грузия – Армения: кому нужен предстоящий матч Лиги наций УЕФА?

Гуида в основном работает на матчах чемпионата Италии, но иногда привлекается к международным играм. В феврале текущего года арбитр обслуживал матч Лиги Европы УЕФА между испанским "Эспаньолом" и английским "Вулверхэмптоном", а в сентябре провел встречу Лиги наций УЕФА между сборными Ирландии и Финляндии.

Гуида достаточно жесткий судья. В последних десяти матчах итальянец показал 49 желтых карточек и четыре раза удалял игроков с поля.

После четырех туров в Лиге наций УЕФА сборная Грузии занимает в группе второе место с шестью очками. Столько же баллов у Северной Македонии, но по дополнительным показателям она опережает команду Грузии. У сборной Армении пять баллов и третье место, а замыкает группу Эстония, набравшая в четырех играх два очка.

Матч между сборными Грузии и Армении пройдет на "Динамо арене" и начнется в 21:00 по местному времени.

Темы:
Сборная Грузии по футболу в турнире Лига наций УЕФА (179)
Теги:
Лига Наций УЕФА, Армения, Грузия, футбол


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Болельщики. Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена
Вкус победы и горечь поражения: Македония радуется, Грузия переживает - фото
Место встречи изменить нельзя - новый митинг оппозиции у здания парламента Грузии
Место встречи изменить нельзя - новый митинг оппозиции у здания парламента Грузии
Количество суицидов в Европейском Союзе
Самоубийства в странах ЕС – рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться