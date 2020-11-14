Матч между сборными Грузии и Армении рассудит итальянская бригада арбитров

Глава бригады является достаточно жестким судьей – в последних десяти матчах итальянец показал 49 желтых карточек и четыре раза удалял игроков с поля

ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Матч пятого тура Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Армении, который состоится в Тбилиси 15 ноября, рассудит итальянская бригада судей во главе с Марко Гуида.

Помогать на линиях 39-летнему арбитру будут его соотечественники Маттео Пассери и Сержио Рангетти. Резервный судья Розарио Абиссо также представляет Италию.

Гуида в основном работает на матчах чемпионата Италии, но иногда привлекается к международным играм. В феврале текущего года арбитр обслуживал матч Лиги Европы УЕФА между испанским "Эспаньолом" и английским "Вулверхэмптоном", а в сентябре провел встречу Лиги наций УЕФА между сборными Ирландии и Финляндии.

Гуида достаточно жесткий судья. В последних десяти матчах итальянец показал 49 желтых карточек и четыре раза удалял игроков с поля.

После четырех туров в Лиге наций УЕФА сборная Грузии занимает в группе второе место с шестью очками. Столько же баллов у Северной Македонии, но по дополнительным показателям она опережает команду Грузии. У сборной Армении пять баллов и третье место, а замыкает группу Эстония, набравшая в четырех играх два очка.

Матч между сборными Грузии и Армении пройдет на "Динамо арене" и начнется в 21:00 по местному времени.