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Грузинский сумоист Леван Горгодзе (Тотиносин)

Снова победа – у грузинского сумоиста уже положительный баланс

© photo: AFP 2020 / BRENDAN SMIALOWSKI
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (113)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201114/250037925/Snova-pobeda--u-gruzinskogo-sumoista-uzhe-polozhitelnyy-balans.html

Следующий бой сумоист проведет против японского соперника, которого он еще ни разу не смог победить в очной встрече

ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал четвертую победу на ноябрьском басё, проходящем в эти дни в Токио.

В седьмой день турнира Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасира Востока, взял верх над седьмым маэгасирой Запада – Эндо. Горгадзе победил соперника за счет силового теснения без левостороннего захвата-уватэ. Этот поединок стал 14-м в очном противостоянии сумоистов. Счет в личных встречах 8:6 в пользу Горгадзе.

После этой победы у Тотиносина стал положительный баланс побед и поражений на турнире. На счету грузинского спортсмена четыре победы и три поражения.

В восьмой соревновательный день турнира Тотиносин встретится с 10 маэгасирой Запада – Мэйсэйем. Счет очного противостояния спортсменов 3:0 в пользу японского сумоиста.

Лидером текущего басё, которое продлится до 22 ноября, является озэки Такакэйсе, одержавший победы во всех семи поединках турнира.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (113)
Теги:
спорт, сумо, Леван Горгадзе


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