Снова победа – у грузинского сумоиста уже положительный баланс

Следующий бой сумоист проведет против японского соперника, которого он еще ни разу не смог победить в очной встрече

ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал четвертую победу на ноябрьском басё, проходящем в эти дни в Токио.

В седьмой день турнира Тотиносин, находящийся в ранге седьмого маэгасира Востока, взял верх над седьмым маэгасирой Запада – Эндо. Горгадзе победил соперника за счет силового теснения без левостороннего захвата-уватэ. Этот поединок стал 14-м в очном противостоянии сумоистов. Счет в личных встречах 8:6 в пользу Горгадзе.

После этой победы у Тотиносина стал положительный баланс побед и поражений на турнире. На счету грузинского спортсмена четыре победы и три поражения.

В восьмой соревновательный день турнира Тотиносин встретится с 10 маэгасирой Запада – Мэйсэйем. Счет очного противостояния спортсменов 3:0 в пользу японского сумоиста.

Лидером текущего басё, которое продлится до 22 ноября, является озэки Такакэйсе, одержавший победы во всех семи поединках турнира.