Владимир Вайсс: ночь после поражения была самой тяжелой в моей жизни

Словацкий специалист особенно подчеркнул, что пять лет, проведенные вместе со сборной Грузии, навсегда останутся в его памяти теплыми воспоминаниями

ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Владимир Вайсс провел пресс-конференцию в преддверии матча Лиги наций УЕФА против Армении, который состоится в Тбилиси 15 ноября.

На встрече с журналистами словацкий специалист прокомментировал поражение от Северной Македонии и коснулся темы предстоящий игры.

"Ночь после поражения от Северной Македонии – самая тяжелая в моей жизни. В конечном итоге судьбу противостояния решила одна единственная ошибка в обороне. В каждом матче против нас македонцы создали минимальное количество моментов, но все сумели реализовать. Для каждого из нас этот день был очень эмоциональным и полным разочарования. Но жизнь продолжается, и мы готовимся к матчу против Армении", – сказал Вайсс.

Словацкий специалист подчеркнул, что после таких поражений невероятно трудно настраиваться на игру, которая запланирована через три дня.

"Выйти завтра на поле будет очень непросто. Но у нас в команде отличные футболисты, которые, уверен, сбросят с себя груз поражения от Северной Македонии и в матче с Арменией сыграют удачно. В случае победы в завтрашней встрече у нас будут шансы занять в группе первое место и побороться за выход в дивизион "В". Для футболистов это очень важно. Скорее всего, в завтрашней встрече я предоставлю шанс тем игрокам, которые были в запасе на матче против Северной Македонии", – заявил он.

После поражения в финале от Северной Македонии Вайсс заявил, что матчи против Армении (15 ноября) и Эстонии (18 ноября), станут для него последними на посту главного тренера сборной Грузии.

"Я не знаю кто возглавит сборную Грузии после меня. Но думаю, что такой специалист как Темур Кецбая стал бы хорошим вариантом для грузинской команды. Я общался с ним и знаю его отношение к футболистам. Возможно, если у нового главного тренера будет микс моих качеств и Кецбая, в будущем он сможет добиться со сборной Грузии лучших результатов. В Грузии есть отличные молодые футболисты, которые станут основой национальной команды в будущем", – сказал Вайсс.

В завершении словацкий специалист особенно подчеркнул, что пять лет, проведенные вместе со сборной Грузии, навсегда останутся в его памяти. По его словам, он всегда с теплотой будет вспоминать это время и навсегда останется болельщиком сборной Грузии.

После четырех туров Лиги наций УЕФА сборная Грузии набрала шесть очков и занимает в группе два дивизиона "С" второе место. Такое же количество очков и у Северной Македонии, но она опережает нашу команду по дополнительным показателям. В активе сборной Армении пять очков и третья позиция в квартете. Замыкает группу Эстония, набравшая в четырех матчах два балла.

Матч между сборными Грузии и Армении состоится в Тбилиси 15 ноября на "Динамо Арене" и начнется в 21:00 по местному времени.