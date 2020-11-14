Тренер сборной Армении: поражение от македонцев не скажется на сборной Грузии

По мнению тренера сборной Армении, завтра в Тбилиси ожидается очень непростой матч для его команды

ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капаррос заявил, что игра против Грузии для его команды будет непростой. Об этом испанский специалист сказал на пресс-конференции в преддверии матча Лиги наций УЕФА, который состоится в Тбилиси 15 ноября.

"Сейчас мы все сконцентрированы на завтрашнем матче против Грузии. Не думаю, что поражение от Северной Македонии скажется на игре грузинской команды, потому что когда футболист надевает майку национальной сборной – для него это самая большая честь. Я уверен, завтра нас ожидает очень сложный матч, но мы надеемся увезти из Тбилиси три очка", – сказал Капаррос.

Прокомментировал испанский специалист также отсутствие лидера и капитана команды – Генриха Мхитаряна. Полузащитник итальянской "Ромы" не смог приехать в Тбилиси из-за определенных регуляций Минздрава Италии, связанных с пандемией COVID-19.

"Безусловно, Мхитарян – это большая сила для нашей команды. Но нам предстоит играть без него, и мы не станем ныть по этому поводу. В составе сборной много мотивированных футболистов, которые сделают все возможное, чтобы своей игрой порадовать всех болельщиков Армении", – отметил Капаррос.

После четырех туров в Лиге наций УЕФА, сборная Грузии занимает в группе второе место с шестью очками. Столько же баллов у Северной Македонии, но по дополнительным показателям она опережает нашу команду. У сборной Армении пять баллов и третье место, а замыкает группу Эстония, набравшая в четырех играх два очка.

Матч между сборными Грузии и Армении пройдет на "Динамо Арене" и начнется в 21:00 по местному времени.