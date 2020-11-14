Сборная Грузии по регби всухую уступила Англии на Осеннем Кубке Наций

Для сборной Грузии этот матч был третьим в истории против Англии и ни разу "лелос" не проигрывали всухую

ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Сборная Грузии по регби проиграла Англии 0:40 в первом матче на Осеннем Кубке Наций.

На счету победителей шесть удачных попыток и пять реализаций.

Грузинские регбисты смогли оказать достойное сопротивление только в первые 20 минут встречи. За это время они позволили "алым розам" лишь раз занести мяч в свою зачетную зону. Попытку на свой счет записал дебютант сборной Джек Уиллис, а реализацию, как и все остальные, выполнил капитан англичан Оуэн Фаррелл.

Последняя 10-минутка первого тайма для сборной Грузии стала настоящим кошмаром. Хозяева выполнили три удачных попытки и две реализации. На перерыв команды ушли при счете 26:0.

Во второй половине встречи главный тренер англичан Эдди Джонс произвел семь замен и "алые розы" ограничились двумя заносами в зачетную зону "лелос" и двумя реализациями.

Лучшим игроком встречи был признан Джейми Джордж, отметившийся тремя удачными попытками.

Для сборной Грузии этот матч был третьим в истории против Англии и ни разу "лелос" не проигрывали всухую. На чемпионате мира в 2003 году грузины уступили 6:84, а на Кубке мира в 2011 – 10:41.

Следующий матч на Осеннем Кубке Наций сборная Грузии проведет 21 ноября против команды Уэльса, которая в своей встрече уступили Ирландии со счетом 9:32.

Осенний Кубок Наций – это новый турнир, проходящий под патронажем Кубка Шести Наций. Он призван заменить национальным сборным тест-матчи, которые были отменены из-за пандемии COVID-19. Помимо команд-участников Кубка Шести Наций (Англии, Шотландии, Ирландии, Уэльса, Италии и Франции), на турнир были приглашены сборные Фиджи и Японии. Однако из-за эпидемии коронавируса японская команда отказалась от участия в соревнованиях и вместо нее была приглашена сборная Грузии.