"Будет непросто" - Вайсс предсказал серьезную битву со сборной Армении

ТБИЛИСИ, 15 ноя - Sputnik. Главный тренер сборной Грузии во футболу Владимир Вайсс назвал непростым предстоящий в воскресенье в Тбилиси матч со сборной Армении.

Групповой матч Лиги наций УЕФА пройдет на стадионе "Динамо арена". Сборные выступают во второй группе дивизиона C, где также играют команды Северной Македонии и Эстонии. Всего три дня назад сборная Грузии играла с Северной Македонией финал прошлого розыгрыша турнира и проиграла, упустив шанс впервые в своей истории сыграть на чемпионате Европы. После этого поражения Вайсс сообщил, что до конца ноября покинет пост главного тренера сборной Грузии.

"Выйти на поле будет очень непросто. Но у нас в команде отличные футболисты, которые, уверен, сбросят с себя груз поражения от Северной Македонии и в матче с Арменией сыграют удачно", - сказал Вайсс.

По его словам, в случае победы у грузин будут шансы занять в группе первое место и побороться за выход в дивизион "В". Также Вайсс сообщил, что в игре с Арменией намерен предоставить шанс игрокам, которые были в запасе на матче против Северной Македонии.

До этого Армения и Грузия 11 октября сыграли вничью в рамках турнира Лиги наций (2:2). Игра должна была пройти в Ереване, но прошла на нейтральном поле, в Польше, из-за военного положения в Армении.

На данный момент, после четырех туров Лиги наций УЕФА сборная Грузии набрала шесть очков и занимает в группе два дивизиона "С" второе место. Такое же количество очков и у Северной Македонии, но она опережает грузинскую команду команду по дополнительным показателям. В активе сборной Армении пять очков и третья позиция в квартете. Замыкает группу Эстония, набравшая в четырех матчах два балла.