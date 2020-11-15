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Матч между сборными Грузии и Армении по футболу

Сборная Грузии по футболу уступила Армении в Тбилиси в матче Лиги наций УЕФА

© Sputnik / Alex Shlamov
Спорт
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Темы:
Лига наций УЕФА 2020: команды, матчи, игроки, прогнозы (59)
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Нынешнюю кампанию грузинская команда завершит домашним матчем против Эстонии, который состоится 18 ноября

ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Национальная команда Грузии по футболу проиграла в Тбилиси Армении со счетом 1:2 в матче пятого тура Лиги наций УЕФА.

Гости вышли вперед на 33 минуте, после того как капитан команды Геворг Казарян замкнул прострел Тиграна Барсегяна. В самой концовке первого тайма грузины могли сравнять счет, но с отличным ударом Элгуджи Лобжанидзе выше всяких похвал справился голкипер гостей Давид Юрченко.

Тренер Владимир Вайсс. Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена
© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
Владимир Вайсс покидает пост главного тренера сборной Грузии по футболу

После перерыва грузинские футболисты очень активно атаковали ворота гостей, и один из эпизодов завершился назначением 11-метрового удара. Вышедший незадолго до этого на замену Вако Казаишвили четко реализовал пенальти и сравнял счет в матче.

Грузины хотели выиграть и продолжили наращивать давление на ворота гостей. Но на 86 минуте пропустили быструю контратаку, которую точным ударом завершил нападающий немецкого "Хоффенхайма" Саркис Адамян. Времени на то, чтобы зацепиться за ничью, у грузинской команды уже не оставалось. И сборная потерпела первое поражение на групповом этапе Лиги наций УЕФА.

После этой победы армяне набрали восемь очков и обошли Грузию в турнирной таблице, переместившись на второе место. Лидером квартета с девятью очками является Северная Македония, которая ранее обыграла Эстонию 2:1. Таким образом, победитель группы определится 18 ноября в очном противостоянии сборных Армении и Северной Македонии.

Все о матче сборных Грузии и Армении читайте в онлайн-трансляции >>

Что касается сборной Грузии, то нынешнюю кампанию наша команда завершит домашним матчем против Эстонии, который также состоится 18 ноября. Этот матч станет для Владимира Вайсса последним на посту главного тренера сборной Грузии.

Темы:
Лига наций УЕФА 2020: команды, матчи, игроки, прогнозы (59)
Теги:
Лига Наций УЕФА, Сборная Грузии по футболу, футбол


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