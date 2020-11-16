Вайсс: в матче с Арменией нас вновь подвела реализация моментов

ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Владимир Вайсс после поражения от Армении 1:2 в матче Лиги наций УЕФА провел пресс-конференцию, на которой назвал несколько причин неудачной игры.

"Очень проблематичная линия атаки. Мы создавали моменты, но не реализовывали их. Соперник создал у наших ворот всего три опасных момента и забил два гола. Я, конечно, не скажу ничего нового, но на таком уровне нельзя допускать подобные ошибки. В матче против Армении я предоставил шанс 8 новым футболистам, но ожидания не оправдались. Мы создаем 10 моментов, из которых пять опасных и все равно не можем забить. Я работаю со сборной Грузии уже почти пять лет, не три месяца", - сказал Владимир Вайсс.

Словацкий специалист также отметил, что, по его мнению, некоторые футболисты подошли без должной ответственности к матчу.

"После поражения от Северной Македонии я сказал игрокам, что нужно постараться занять в группе первое место, чтобы в следующем сезоне играть с более сильными соперниками. Это, в первую очередь, нужно самим футболистам, для их будущего и прогресса. Но и этот шанс мы упустили. У меня сложилось впечатление, что некоторые игроки не проявили должной ответственности", - подчеркнул Вайсс.

По мнению тренера, некоторые футболисты, которые сейчас выступают за сборную, в ближайшем будущем перестанут быть игроками национальной команды.

"Если есть желание, чтобы сборная Грузии прогрессировала, ряд игроков должен ее покинуть. Не все чувствуют ответственность, надевая майку сборной своей страны", - подчеркнул наставник сборной.

Для Вайсса сборная Армении является настоящим камнем преткновения. В качестве главного тренера он провел четыре матча против армянской сборной (два, будучи на посту наставника Словакии) и потерпел в этих играх три поражения.

"Это настоящая трагикомедия - в трех из четырех матчей я проиграл сборной Армении. Сегодня я проиграл Армении потому, что дисциплина, розыгрыш угловых, стандартные положения, линия атаки - все было трагедией. Мне очень жаль, что мое пребывание в сборной Грузии заканчивается таким образом. Еще неделю назад мы были полны надежд и оптимизма, а сейчас мы - проигравшая сторона", - сказал Вайсс.

Он выразил уверенность, что грузинский футбол продолжит свое развитие, так как есть такие игроки, как Кварацхелия, Чакветадзе, Давиташвили, Шенгелия.

В заключении словацкий специалист сказал, что на протяжении тех пяти лет, что он возглавлял сборную Грузии, он всегда чувствовал поддержку и это было хорошее время. Но у всего есть свой конец и после матча с Эстонией он будет ждать новых предложений, так как его контракт с федерацией футбола Грузии истекает.

После поражения от Армении сборная Грузии лишилась шансов занять первое место в группе два дивизиона "С" Лиги наций УЕФА. Перед заключительным туром у нашей команды шесть очков и третья позиция. Первую строчку между собой в очном противостоянии разыграют Северная Македония (9 очков) и Армения (8 очков).

Заключительную встречу текущего розыгрыша Лиги наций УЕФА сборная Грузии проведет 18 ноября в Тбилиси против команды Эстонии. Этот матч станет для Владимира Вайсс последним на посту главного тренера грузинской национальной команды.