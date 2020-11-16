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Владимир Вайсс. Матч между сборными Грузии и Македонии прошел при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена

Владимир Вайсс покинул пост главного тренера сборной Грузии по футболу

© Sputnik / STRINGER
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1062)
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Контракт между ФФГ и словацким специалистом истекал 18 ноября, после заключительного матча Лиги наций УЕФА с Эстонией

ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Владимир Вайсс сложил с себя полномочия главного тренера сборной Грузии, об этом говорится в сообщении на сайте федерации футбола Грузии (ФФГ).

Контракт между ФФГ и словацким специалистом истекал 18 ноября, после заключительного матча Лиги наций УЕФА с Эстонией. Однако, по обоюдной договоренности, стороны решили прервать соглашение на два дня раньше, после того как сборная Грузии уступила на своем поле команде Армении 1:2 в пятом туре Лиги наций УЕФА.

"От имени ФФГ и национальной сборной Грузии мы хотели бы поблагодарить группу словацких специалистов, на протяжении почти пяти лет работавших в команде – Бориса Китку, Йозефа Контири и Романа Швантнера. Также мы выражаем благодарность Владимиру Вайссу за проделанный труд и желаем ему успеха в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении ФФГ.

Вайсс возглавил сборную Грузии в марте 2016 года. Под руководством словацкого специалиста национальная команда Грузии провела 47 матчей, в которых одержала 16 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений.

Под началом Вайсса сборная Грузии выиграла группу в Лиги наций УЕФА, пробилась из дивизиона "D" в дивизион "С" и вышла в финал турнира, где уступила Северной Македонии 0:1.

Что касается заключительного матча Лиги наций УЕФА против Эстонии, который состоится 18 ноября в Тбилиси, то временно обязанности главного тренера сборной Грузии исполнит Рамаз Сванидзе, на данный момент возглавляющий сборную Грузии до 19 лет.

Владимир Вайсс. Матч между сборными Грузии и Армении по футболу
© Sputnik / Alex Shlamov
Владимир Вайсс. Матч между сборными Грузии и Армении по футболу

В заявлении также отмечается, что в ФФГ уже начали работу над поиском новой кандидатуры на пост главного тренера сборной Грузии.

Темы:
Спорт в Грузии (1062)


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