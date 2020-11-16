Люксембург – Азербайджан: прогноз на матч Лиги наций УЕФА

Перед заключительным туром Лиги наций УЕФА в группе один дивизиона "С" сложилась следующая ситуация – на первое место и повышение в классе претендуют Черногория (10 очков) и Люксембург (9 очков). Азербайджан и Кипр находятся на грани понижения в классе.

Об отсутствии турнирной мотивации у Азербайджана наглядно свидетельствует последний матч против Черногории. Весь второй тайм команда Джанни Де Бьязи играла в большинстве, но так и не смогла взломать черногорскую оборону. Встреча так и завершилась безголевой ничьей.

С другой стороны, азербайджанских футболистов тоже можно понять – все "домашние" игры проводятся на нейтральных полях и без болельщиков. Команде просто некому показывать свой футбол, каким бы он ни был.

Что касается Люксембурга, то после нынешнего розыгрыша Лиги наций УЕФА можно смело утверждать, что "красных львов" уже нельзя причислять к "футбольным карликам". Они, конечно, еще далеко не "львы", но уже давно и не "львята". Представители Бенилюкса одержали на турнире три победы и наравне с Черногорией бьются за повышение в классе. Скорее всего Люксембург еще на сезон застрянет в дивизионе "С", но прогресс команды вызывает всяческое уважение.

Вполне ожидаемо, что в предстоящей встрече букмекеры отдают предпочтение Люксембургу, предлагая на их победу коэффициент 2,05. Если бы судьба первого места зависела только от подопечных Люка Хольца, я бы не раздумывая предложил заиграть именно этот вариант. Но не все так просто. Если Черногория в параллельном матче обыграет на своем поле Кипр, то все старания Люксембурга окажутся напрасными. Поэтому я предложу вам ставку, что "красные львы" выиграют первый тайм. Думаю, что до перерыва хозяева будут играть без оглядки на матч в Подгорице.

Ставка: Люксембург выиграет первый тайм за 2,65.